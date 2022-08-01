Що із захисниками заводу "Азовсталь": військовий експерт надав свою версію щодо умов звільнення бійців

Захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі не мали йти у полон до окупантів.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Я б домовлявся з умовою не залишати їх у полоні. Ось головна умова обміну. Якщо вони складають зброю, припиняють опір, виходять із заводу "Азовсталь", отже вони мають бути одразу транзитовані або на підконтрольну Україні територію, або за процедурою інтернації перебувати на території третьої країни. Як було запропоновано неодноразово. Тільки за таких умов треба було домовлятися. І щоб ці ООН та Червоний Хрест, які, як бачите, давали гарантії домовленостей обміну нашими захисниками заводу "Азовсталь", вимагали виконання гарантій. Адже там були не тільки азовці. Треба було наполягти на процедурі інтернації. Це був найбільш прийнятний варіант передачі", - зазначив Жданов.

За його словами, потрібно було вимагати виконання гарантій щодо безпеки бійців.

"Щоправда, досі нам не сказали, за яких умов вони виходили. Але те, що обміну не відбулося досі, і те, що їх тепер починають вбивати, помітаючи сліди тортур та знущань... Швидше за все ті люди, які були оголошені загиблими, вже були мертві на момент інсценування з обстрілом. Тож я вчинив би в цій ситуації процедуру інтернації", - додав експерт.

Нагадаємо, російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.

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