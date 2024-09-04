Що матиме вирішальне значення для майбутнього контрнаступу України: в ISW дали оцінку

Затримки в наданні західної допомоги, серед інших факторів, завадили українському контрнаступу 2023 року та спричинили військову кризу в Україні 2024 року, від якої вона досі намагається оговтатися.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 3 вересня.

"Російські війська змогли досягти тактично значних успіхів у північній частині Харківської та Донецької областей навесні та на початку літа 2024 року значною мірою через брак артилерії та боєприпасів для ППО, спричинений призупиненням військової допомоги США. ISW продовжує стверджувати, що оперативна та надійна безпекова допомога Заходу буде мати вирішальне значення для здатності України проводити майбутні контрнаступальні операції", – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, США та ширший західний альянс мають ухвалити відповідні рішення, щоб усунути матеріальні обмеження України, спричинені затримками західної допомоги у сфері безпеки.

"Росія, швидше за все, продовжуватиме свою геноцидну війну проти України, якщо її не зупинять значні поразки на полі бою та сильна підтримка України Заходом. І дуже малоймовірно, що будь-який російський лідер після Путіна буде більш схильним до мирних переговорів та справедливого завершення війни", – наголосили в ISW.

Аналітики зауважили, що Кремль роками заперечував існування української нації та намагався делегітимізувати український суверенітет, і ця спроба мала широкомасштабний і, ймовірно, довгостроковий вплив на російське суспільство та еліти. Російські офіційні особи як у близькому оточенні Путіна, так і в російському уряді загалом публічно заявили про неможливість мирних переговорів з Україною на умовах, відмінних від капітуляції, і наступник Путіна, швидше за все, дотримуватиметься таких поглядів, ніж відкине їх за відсутності значних провалів Росії на полі бою.

"Домовленість про припинення вогню та зупинка війни на нинішніх лініях зіткнення і за нинішніх обставин піде лише на користь Росії та дасть Кремлю час для подальшої радикалізації та мілітаризації російського суспільства проти України, а російській армії час відпочити та відновитися, ймовірно, перед майбутнім нападом на Україну", – впевнені американські аналітики.

В ISW додали, що український наступ на Курську область підкреслив, що війна в Україні не зайшла в глухий кут на невизначений термін, і показав, що сторони конфлікту та Захід здатні своїми рішеннями суттєво впливати на поточні реалії на фронті та майбутнє закінчення війни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар РФ по Полтаві, який забрав десятки життів. Очільник Білого дому рішуче засудив атаку та запевнив, що Путін не виграє цю війну.

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