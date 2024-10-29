Що менше відбувається якісних реформ всередині українського війська, то вища ймовірність, що нам «хана» - Стерненко

В організаційній структурі Збройних Сил України існує катастрофічна проблема, яка може призвести до неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня та стати причиною втрати української державності.

Про це заявив український активіст та військовий волонтер Сергій Стерненко під час стріму «Нарозкрут».

«Отак формуються доповіді нагору: знизу доповідь пішла можливо про реальний стан справ, на штабі вище – прикрасили, на рівень вище подивилися і ще доприкрасили (бо ніхто не хоче йти з поганими новинами), і поки воно дійшло по вертикалі, воно настільки змінилося, що нічого спільного з реальністю може не мати навіть на 1%. Ситуація складана, але контрольована. Але чому тоді буває так, що ми не можемо втримати оборону більшими силами, аніж сили супротивника, які наступають на цю ділянку?» - зазначив Стерненко.

Він додав, що основною проблемою є нестача людей у військах, але не меншою проблемою є неефективність використання наявних ресурсів.

«Президент має, в першу чергу, сказати самому собі, чесно та відкрито, що в нас – катастрофічна проблема з організаційною структурою Збройних Сил України. Ця катастрофічна проблема може призвести до абсолютно неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня і може спричинити абсолютний військовий колапс з подальшою втратою Української державності. Цей сценарій цілком реалістичний. І що більше часу минає, що менше відбувається дійсно якісних реформ всередині війська, тим вища ймовірність того, що нам «хана». І це об'єктивно», - акцентував волонтер.

Стерненко наголосив, що війна — це в першу чергу математика, і якщо проти України воює супротивник з набагато більшими ресурсами зброї та особового складу, значить не треба змагатися з ним кількістю.

«Значить ми маємо діяти за доктриною асиметричної війни. Що це означає? Ми маємо більш ефективно і розумно використовувати наші сили та засоби. Ми маємо шукати креативні підходи для проведення операцій. Ми маємо більше берегти людей і хитрістю долати нашого супротивника», - сказав він.

За словами волонтера, інколи українська армія відрізняється від російської у гіршу сторону, зокрема росіяни роблять висновки і змінюють свою організаційну структуру війська, завдяки чому їхня армія починає діяти ефективніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Україна планує залучити до ЗСУ більше іноземців.

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