Що мотивує росіян безцільно вмирати на війні: думка військових зі США 

Найбільша перевага росіян на полі бою – це концентрація живої сили, яку нікому не шкода витрачати.

Таку думку висловив командир групи Міжнародного легіону ГУР МО України Мюррей в інтерв'ю для каналу Shoot Shoot/Знімай Стріляй.

"Вони мають можливість концентрувати свої сили на стратегічно важливих напрямках. А потім - відсутність емпатії та співчуття до людського життя. Їм щиро байдуже, яким би ти не був… Це дивно, але така байдужість до того, що відбувається з твоїми солдатами, дозволяє тобі бути далеким до їхніх життів і просто сказати: "О, просто йдіть і зробіть це, і просто наказуйте це зробити людям", - сказав Мюррей.

Він також додав, що такий стан справ сильно розв’язує Росії руки, тобто дає певною мірою свободу дій.

"Я скажу, що це сильний бік Росії, бо це дає їм свободу: "Нам все одно, що ці хлопці загинуть. Просто йдіть і виконайте завдання". Вони продовжують кидати туди людей. Але їхня найбільша слабкість, я думаю, буде в тому ж. Зворотний бік цього в тому, що їх солдати можуть бути політично зазомбовані, але вони точно не в мотивовані. Я не вірю, що вони вмотивовані почуттям військового товариства чи гордості", - додав Мюррей.

Морський піхотинець США, який нині також служить у Міжнародному Легіоні ГУР МО Джон Уік додає, що, страх та гроші – головні рушійні сили російського війська.

"Вони роблять це заради своїх сімей вдома, бо їхня військова служба чи то тиждень, чи то рік, все одно принесе їхнім родинам більше грошей, ніж вони заробляли за рік. Це 100%. Вони вмотивовані різними речами, але, я думаю, їх єдиним рушієм є страх. Страх, що їх вб’є хтось зі своїх. Або покалічить, або ще щось", - вважає піхотинець.

Нагадаємо, станом на 7 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 846 650 особового складу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.

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