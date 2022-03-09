"Що може бути святіше?": у Мережі опублікували фото українських дітей, які стали жертвами окупантів

Путін заявляє про "спецоперацію" в Україні, на ділі ж відбуваються вбивства цивільних армією РФ.
В Україні за 14 днів російського нападу жертвами окупантів стали десятки дітей. Зокрема, сьогодні, 9 березня, окупанти обстріляли ринок у Харкові, у результаті чого загинув 16-річний хлопець.
Фото дітей, які після обстрілу опинилися у лікарнях Харківської області, оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"На останньому фото – вбитий сьогодні на ринку 16-річний хлопець. Має ж бути щось святе у цих покидьків. Що може бути святіше, аніж діти? Це конкретний результат так званої "спецоперації" Путіна та "денацифікації" України. І як каже Геббельс у спідниці путінського режиму – мерзота Захарова – "все йде за планом…", - написав Геращенко.
Нагадаємо, у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів.
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