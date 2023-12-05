Що може переламати ситуацію на Авдіївському напрямку: відповідь експерта

Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції станом на 1 грудня.

Ситуацію на Авдіївському напрямку може переламати перекидання туди значної кількості резервів.

Таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, на Авдіївському напрямку є два різних рішення.

"Або відходити й переходити на другу лінію оборони. Або підкинути на цей напрямок підкріплення. Мені очевидно, що наший гарнізон в Авдіївці ще якийсь час буде успішно оборонятись. Втім, це не вічно. Тобто, якщо ми хочемо кардинально переломити ситуацію на Авдіївському напрямку, то туди треба кинути значні резерви. От вже чи є ці резерви в нас, нікому знати не потрібно. Це інформація лише для Генштабу ЗСУ", - додав він.

Дикий додав, що команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували.

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"Зараз судити, чи це відбудеться, не потрібно. Оскільки є речі, про які ми не маємо знати права. Зокрема, які резерви має наш Генштаб", - пояснив Дикий.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Збройні сили України атакували російські позиції в лісосмузі на південь від Степового, що поблизу Авдіївки Донецької області. Українські оборонці відновили втрачені позиції.l

Крім того, під Авдіївкою українські військові за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley зменшили чисельність окупаційної армії Росії.

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії показало, як окупаційна армія Росії зруйнувала Авдіївку на Донеччині.

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