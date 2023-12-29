Що може підштовхнути Захід до перегляду політики підтримки України: Портников дав чітку відповідь

Для Заходу дуже важливо, щоб Україна могла відбитися від Росії, але так, щоб це не призвело до перспективи ядерного конфлікту. Захід тому й балансує між підтримкою України і необхідністю позбутися значної ескалації, яка призвела б до прямого конфлікту між Росією і країнами НАТО.

Про це заявив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников в інтерв’ю OBOZ.UA.

"До речі, Росія зацікавлена в тому, щоб знищити українську державність, щоб поставити якомога більшу частину української території в залежність, але водночас вона, очевидно, не бажає за всіх своїх погроз прямого конфлікту з країнами-членами НАТО", - зазначив він.

Портников розповів, чи відбудеться зміна західної стратегії стосовно підтримки України, яка б дозволила зробити реальний перелом у війні. Аналітик також пояснив, що може підштовхнути Захід до перегляду своєї політики.

"Війна – насамперед карта бойових дій. Коли вона почне істотно змінюватися з того чи іншого боку, одразу почнуть змінюватися події. Я вас хочу запевнити: як тільки лінія бойових дій почне змінюватися в той чи інший бік, одразу зміниться і ситуація із західною допомогою. Тому що, якщо українці щось втратять, то одразу ті політики на Заході, які зараз є прихильниками України, будуть говорити: "Бачите, ви вчасно не виділили грошей і росіяни захопили українське місто, і там вбивають, ґвалтують і грабують, це все на вашій совісті, сенатор такий-то". Якщо українці звільнять якесь велике місто Мелітополь чи Токмак, то будуть говорити: "Бачите, українці просуваються, якби ви дали їм більше допомоги, вже було б закінчення цієї війни". Саме такий розвиток подій і може реально змінити політичний ландшафт на Заході", - резюмував він.

Нагадаємо, 50 млрд євро для України від ЄС досі заблоковані. Ба більше, США також не ухвалили фінансову підтримку нашої держави на 2024 рік.

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