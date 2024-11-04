Що може загальмувати російські операції з використанням безпілотників: пояснення аналітиків

Намагання російського Міноборони централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може тимчасово загальмувати операції РФ з використанням дронів.

Про це йдеться у звітіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Намагання Міністерства оборони Росії централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників може знизити ефективність російського безпілотного потенціалу", - вважають експерти.

Російське видання "Важние истории" зібрало кілька повідомлень від російських так званих військових блогерів, які скаржаться на те, що російське військове командування систематично розформовує неофіційні російські підрозділи безпілотників і віддає досвідчених операторів БпЛА в піхотні атаки, що призводить до великих втрат серед операторів дронів.

"Скорочення російських фахівців з безпілотників може також принаймні тимчасово загальмувати російські операції з використанням безпілотників, якщо Міністерство оборони Росії продовжить свої зусилля з централізації", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що російські військові зараз програмують кожен "Шахед" для атаки на Україну індивідуально, що ускладнює їхнє перехоплення.

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