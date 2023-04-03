Що може завадити успішному контрнаступу ЗСУ — експерт назвав ключові фактори 

Україна не зможе досягти своєї військової мети щодо витіснення військ Росії та повернення всіх окупованих територій до кінця 2023 року. Про це сказав голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

Тож які перемінні можуть завадити українським бійцям успішно виконати це складне військове завдання? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Першим фактором може стати погода. Якщо буде волога земля, то наші хлопці будуть грузнути і, на жаль, не зможуть просуватися. Наші військові максимально підготовлені, вмотивовані. Тож стосовно обороноздатності та мотивації питань немає", — зазначив експерт.

За його словами, можливо, недостатня кількість техніки та невелика кількість боєприпасів, що буде змушувати ЗСУ економити, завадити успішному контрнаступу.

"Наразі є інформація, що росіяни вистрілюють 10-15 тисяч снарядів на день по всій лінії фронту. Тобто це шалені цифри. Ми розуміємо, що скільки б техніки до нас не проїхало, нам потрібно ще плюс 20% до того числа. Це ключові фактори, які я бачу. Коли наші військові відправляються на Захід — у Британію, Сполучені Штати — і їх там тренують, я більш ніж впевнений, що вони дійсно можуть отримати там певний досвід, але це досвід більш стратегічно-тактичного рівня. Практичний досвід є тільки у наших військових — це єдині військові у всьому світі, у яких є надзвичайно великий досвід ведення війни ХХІ сторіччя", — повідомив Ступак.

Йдеться про велику повномасштабну війну з часів Другої світової, яка затягнула у себе різні континенти.

"Наших військових можуть навчити тільки якихось тактичних прийомів використання іноземної зброї, особливості її використання", — додав він.

Додамо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території 2023 року. Він назвав це "великим завданням. Дуже, дуже складним військовим завданням".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що ЗСУ звільнить свої території, а окупантів попередив, якщо вони не хочуть бути знищеними під час контрнаступу, "у них ще є час піти".

Читайте також: