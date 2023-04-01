Що може змінитися в законах про мобілізацію: демобілізація, повістки у месенджерах, реєстр ухилянтів

Розповідаємо, які ініціативи пропонують депутати щодо законів про мобілізацію та вручення повісток військовозобов'язаним

У березні депутати Верховної Ради працювали над законодавчими актами, що стосуються мобілізації та військовозобов'язаних.

Реформи ВЛКв умовах мобілізації

Група народних депутатів підготувала законопроєкт 9154, яким передбачені зміни до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я. В законопроєкті йде мова про збільшення кількості установ при яких можна створити ВЛК. Раніше ВЛК можна було створювати при територіальних центрах комплектування (військкоматах) та медичних закладів сектору безпеки та оборони. Згідно з законопроєктом ВЛК пропонують формувати і коштом державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Крім збільшення кількості військово-лікарських комісій їх будуть реформувати за напрямками цифровізації, щоб знизити навантаження на членів комісії та спростити бюрократичні процедури

Віцепрем'єр Михайло Федоров підтвердив намір запровадити електронний документообіг та автоматизувати процеси, таким чином реформувати військово-лікарські комісії.

Зареєстровано законопроєкт про демобілізацію через півтора року служби

У березні у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації (№ 9142 від 24.03.2023).

Автором законопроєкту є народний депутат Олексій Гончаренко, який, пропонує внести зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та надати громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, право служити не більше 18 місяців з моменту призову. Пропонується, що демобілізація через 18 місяців буде добровільною, щоб кожний боєць міг сам вирішувати служити далі чи ні.

Також нардеп пропонує внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та надавати відстрочку від призову на п'ять років тим, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

Потрібно зазначити, що у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відхилив схожу пропозицію у петиції на його адресу.

Вручення повісток через месенджери під час загальної мобіілзації

Інформування військовозобов'язаних українців про те, що їм потрібно з’явитися до ТЦК через надсилання повісток за допомогою цифрових технологій може стати реальністю.

Через велику кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні це питання стало актуальним, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

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База мобільних номерів чоловіків призовного віку практично сформована, є «технічні можливості упевнитись, що повістку було доставлено онлайн є», зазначив Веніславський в ефірі телемарафону 29 березня.

Наразі, говорити, що вже є законопроєкт ще передчасно. Як зазначив Веніславський "Ми зараз у комітеті працюємо нам питаннями вдосконалення системи мобілізації, підготовки та оповіщення про отримання повістки".

Законодавством передбачено, що повістки повинні вручати людині особисто, що суттєво ускладнює роботу військкомів через недосконалі бази даних, брак ресурсів та масову внутрішню міграцію населення.

Реєстр ухилянтів від мобілізації в Україні

За словами Веніславського зараз депутати працюють над законопроєктом про реєстр ухилянтів. Відповідний законопроєкт, за його словами буде підготовлений через 1-2 місяці.

Ідея законопроєкту наступна — якщо військовозобовʼязаний з'явився до територіального центру комплектування за викликом по повістці двічі поспіль, то ТЦК може за допомогою реєстру оприлюднити його особисті дані. Якщо ж військовозобов'язаний звернеться до ТЦК, інформацію про нього з реєстру вилучать.

Публікація персональних даних може стати одним із громадських тисків на ухилянтів, та змусити їх зʼявитися до ТЦК.

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