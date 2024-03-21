Що насправді означає приїзд найвищого керівника НАТО до Києва: у Зеленського приголомшили заявою

Це його перший приїзд до столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До Києва з візитом прибув голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він, зокрема, взяв участь у Київському безпековому форумі. Для України його приїзд є справді важливим. Власне, не лише це, але й дії європейської спільноти за останній час виказують не просто підтримку України, а й готовність боротьби з Росією.

Про це в інтерв'ю “24 Каналу” розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, чому це надзвичайно важливо зараз.

Росія – це завжди про ризик

У четвер, 21 березня, до Києва із візитом прибув голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він уже виступив на Київському безпековому форумі. Зауважимо, що це його перший приїзд до столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Це означає підвищення рівня дискусії про необхідність тієї чи іншої допомоги Україні. Це не просто політичні заяви, якщо ми говоримо про президента Франції, чи про пана Бауера. Це не просто візит ввічливості чи заяви, які мають політичний підтекст. Ні, це усвідомлення Європи всіх ризиків, які генерує Росія”, — наголосив Михайло Подоляк.

Візит Роба Бауера, дискусія щодо відправки іноземних військ до України дає Росії сигнал, що все це вже почали розуміти і шукати можливості протидії.

“Найголовніше, що ці заяви свідчать про те, що європейці позбулися цього іманентного страху перед Росією, тобто перед ескалацією. Щойно Росія починає підіймати ставки, говорити про застосування ядерної зброї, то європейці кажуть, що вони тоді готові збільшити постачання техніки в Україну”, — зауважив радник голови ОПУ.

Нагадаємо, що президент України говорив про те, що для України зараз надважлива зброя, нові тренінгові центри та пришвидшена логістика. Тобто мовиться про необхідність коридорів, які дозволятимуть нам швидше отримувати збройні інструменти з глобального ринку.

Росія не зупиниться і Європа починає це розуміти

Європа дещо повільніше доходить до усвідомлення, що після цієї війни Росія не проведе демілітаризацію, не розпустить армію та не відмовиться від експансіонізму як єдиного способу ведення зовнішньої політики. Кремль продовжуватиме провокації на півдні та півночі Європи, захоче взяти під контроль Балтійське море.

“Росія дестабілізуватиме Європу, при чому робитиме це набагато відвертіше, ніж робила це до початку повномасштабної війни в Україні. Будуть політичні вбивства на території Європи, будуть спроби активно впливати на перебіг електоральних виборів та відверта підтримка проросійських партій. Вони максимально нахабно поводитимуться на європейському політичному ринку. Вже є це усвідомлення”, — пояснив Подоляк.

Тобто не можна сказати, що за час великої війни в Україні Захід не змінився у своїй позиції щодо Росії. Навпаки — тепер лідери країн стали рішучими.

“Європейські лідери не бояться поразки Росії. Вони навпаки в ході цієї війни еволюціонували від концепції “боїмося Росії”, “вона не може програти” до усвідомлення, що єдиний справедливий фінал, який гарантуватиме майбутнє Європи — це якраз поразка Росії”, — підкреслив Подоляк.

Однак, звісно, головне питання у тому, чи готова Європа до пришвидшення ухвалення певних рішень та чи готові вони пояснити це населенню своїх країн.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО. Зокрема, він поспілкувався з головою військового комітету Альянсу адміралом Робом Бауером. Про що йшлося — читайте в матеріалі.

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