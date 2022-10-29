Що насправді сталося в Севастополі: експерт відкинув одну, але допустив іншу версію росіян

Після вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня росіяни опублікували фото ніби-то українського диверсійного човна, який міг підійти та щось підірвати. Навряд це правда, адже за таких умов не було б величезного стовпа диму.

Про це військовий експерт Павло Нарожний розповів "24 каналу".

"Був би вибух, "хлопок", як то кажуть. Стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта – вертольота, корабля, підводного човна, складу палива. Але не одного човна, який ніс на собі 100-150 кілограмів вибухівки. Він би вибухнув, і на цьому все закінчилося", – пояснив експерт.

За його словами, події в Севастополі не схожі й на ракетний удар, а нагадують якусь "невелику диверсійну операцію".

"Щось близько підійшло до цього корабля, і він загорівся", – припустив Нарожний.

Водночас він назвав цілком ймовірною версію окупантів про атаку безпілотників.

"Якщо безпілотник зайшов і підпалив паливо на кораблі – такий і був би ефект. Воно горіло б і йшов величезний стовп диму", – пояснив експерт.

Припускається, що в Севастополі можуть горіти чотири російські кораблі, проте це поки що непідтверджені дані.

"Скажімо, наш якийсь катер вийшов на відстань 50 кілометрів від Одеси й запустив 5-10 диверсійних безпілотників, які віддалено керувалися. П'ять з них збили, а інші долетіли й підпалили свої цілі. Так, це можливо", – припустив Нагорний.

Нагадаємо, рано-вранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Російські окупанти повідомили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом у Міноборони РФ запевнили, що нібито всі дрони вдалося збити, але й повідомили водночас про пошкодження морського тральщика "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірала Макаров".

Зауважимо, що в окупованому Криму періодично відбувається різного роду "бавовна". Так, попереднього разу, 15 жовтня, теж лунали вибухи у Севастополі. Тоді окупаційна "влада" запевняла у тренувальній роботі ППО.

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