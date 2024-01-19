Що насправді змінює безпекова угода з Британією: голова Служби зовнішньої розвідки розкрив цікаві деталі

Безпекова угода між Україною та Великою Британією кардинально змінює ситуацію у війні з Росією. Якщо інші країни Заходу дадуть подібні гарантії, агресію Росії можна буде стримати.

Про це написав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко у колонці для журналу The Economist.

В чому унікальність угоди

Угода між Україною та Великою Британією може виявитися набагато важливішою. Це перша у своєму роді угода, яка зачіпає серцевину колишньої Російської імперії; Путін вважає Україну невід'ємною частиною “історичної” Росії. Це перша угода між Україною та великою державою, яка закріплює нову геополітичну реальність в юридичній угоді. Вона знаменує собою найглибший зсув у підході Заходу до російської концепції “сфер впливу”.

Стримана реакція британських ЗМІ на угоду показує, наскільки нормальними і рутинними стали в суспільній свідомості англо-українські відносини у сфері оборони і безпеки.

Приклад для інших країн

Тепер, як це було протягом всієї історії, Британія може слугувати прикладом для інших. Угода, підписана 12 січня, може прокласти шлях до подібних пактів з іншими західними країнами. Одинадцять з них перебувають на різних етапах переговорів з Україною щодо таких угод. Спільна декларація G7 на підтримку України, підписана на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, явно приносить свої плоди.

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Крок у стримуванні росіян

Угоди про безпекову співпрацю поступово просувають Україну в західний безпековий простір, не вимагаючи присутності західних військ на українській землі. Вони привчають світ до участі України в альянсі. Такі угоди створюють підґрунтя для вступу України до НАТО, рішення про який було прийнято ще у 2008 році в Бухаресті. Це найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для всієї Східної Європи.

Підписавши угоду про безпеку, Британія зробила крок у стримуванні росіян. Коли інші країни наслідуватимуть її приклад, їхні спільні зусилля матимуть великий вплив на агресивну війну Росії та її майбутні амбіції. Для забезпечення перемоги Україні потрібні такі спільні зусилля. Довгий шлях складається з багатьох кроків.

Угода про гарантії безпеки для України

Першим безпекову угоду підписав прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув до Києва 12 січня з військовою допомогою.

Також відомо, що активізовано перемовини щодо аналогічної безпекової угоди України з Канадою. А її проєкт передано до Офісу президента Володимира Зеленського.

Тим часом Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки — з 9 державою, з якою їх ведуть.

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