Що нині відбувається на лівобережжі Херсонщини в Кринках: у ЗСУ розповіли деталі

У Кринках на Херсонщині ситуація контрольована, військові РФ зазнають втрат, розповів Дмитро Плетенчук.

Українські морські піхотинці станом на 23 травня продовжують виконувати завдання за призначенням у Кринках на лівобережжі Херсонської області та мають успіх.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільному".

За його словами, попри численні спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега, російські військові вчергове зазнали втрат та були змушені повернутися на свої позиції.

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"Ситуація залишається контрольованою", – говорить Плетенчук.

Раніше у соцмережах поширили інформацію, що Сили оборони вийшли з Кринок.

Також в ПК "Південь" повідомляли, що уночі 21 травня на південному напрямку сили протиповітряної оборони збили 20 російських безпілотників Shahed-136/131. Три з них вдалось знищити на Херсонщині.