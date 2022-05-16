Що відбувається на кордоні з Білоруссю та Росією: зведення Генштабу

Що відбувається на кордоні з Білоруссю та Росією: зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю та Слобожанщині.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 травня.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, проте успіху не мав.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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