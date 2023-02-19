Що очікувати від Росії 24 лютого: у ЗСУ розповіли про небезпеку

Речник Повітряних сил не виключає, що можливі ракетні удари та загострення на фронті.

Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти, ймовірно, хочуть показати сакральність цієї дати.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "24 каналу".

Військовий не виключає, що Росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

"Говорити про якось драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже й не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є в нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять", - сказав Ігнат.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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