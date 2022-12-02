Що очікує Росією після поразки у війні з Україною: озвучено довгостроковий прогноз

Росія вже незабаром може піти з усіх окупованих територій України, включаючи Крим, самоізолюватися і остаточно перетворитися на диктатуру фашистського типу. Президент РФ Володимир Путін, незважаючи на поразку у війні, утримає владу, але завадити вступу України до ЄС і НАТО більше не зможе.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

На думку експерта, вже навесні "можуть бути катастрофічні процеси, які примусять Росію відходити і втікати з усіх окупованих територій, зокрема з Криму".

"В Росії є ознаки формування диктаторського режиму. Не важливо, хто там буде керувати - Путін, Пригожин, Кадиров чи ще якісь люди. Може бути так, що всі діячі - олігархи, кримінальні елементи, політики, такі ідеологи, як Дугін, збираються в одній групі і будуть будувати авторитарний диктаторський режим фашистського типу. Причому з абсолютно новим правовим полем. Це правове поле продемонстроване самим Пригожиним, який публічно може знищувати людей молотом. Він демонструє, яка буде правова реальність у новій Росії, у диктатурі, коли нових законів не буде", - розповів він.

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За словами Самуся, така "нова Росія" влаштовує Путіна, особливо при розвитку подій, коли доведеться відходити з України.

"Для того, щоб не допустити ніяких протестів проти Путіна… Тих, хто не задоволений розвитком подій, будуть просто вбивати. Пригожин може взяти це на себе, казати - ви не були на фронті, тому ще одне слово, і ми вас будемо вбивати, тому що мої хлопці повернулися з фронту, вони дуже злі і незадоволені. Ми маємо закритися, ізолюватися, зібратися з силами і через деякий час почати знову", - прогнозує експерт.

Як зауважив Самусь, "така теорія дозволить Путіну безпрограшно вивести війська з України, навіть з Криму".

"Ніяких протестів не буде. Путіна не знесуть, в такій системі ніхто нікого вже не буде зносити. Якщо хтось захоче знести, його будуть просто знищувати. Причому з використанням високих технологій - qr-коди, контроль за китайською моделлю за твоїм соціальним статусом. Все це може бути дуже швидко імплементовано в новій російській диктатурі", - вважає він.

Експерт не виключив, що російські військові стануть рушійною силою диктатури - "їх можуть повернути додому, надати їм потужну матеріальну підтримку і зробити нових "опричників", які будуть по регіонах їздити і встановлювати новий порядок".

За його словами, такий варіант розвитку подій цілком влаштовує Захід, який дуже боїться розвалу Росії через наявність там ядерної зброї.

"Якщо Захід зрозуміє, що Росія стає диктаторською, ще більш самоізольованою формацією, для Заходу це буде просто чудовий варіант. Україна тоді входить в НАТО і Європейський Союз, ми спокійно займаємося розбудовою демократичного світу, а в Росії на деякий час, можливо кілька десятків років, встановлюється фашистська диктатура, яка буде всім загрожувати. Але наступним етапом розвитку такої Росії буде все ж таки розвал", - розповів Самусь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війна завершиться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що Україна може почати звільняти Крим уже до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

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