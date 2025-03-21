Що окупанти готують для Запоріжжя: в ЗСУ відповіли

Росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких планів.

Російські війська намагаються закріпитися на панівних висотах біля населених пунктів Степове та Лобкове на Оріхівському напрямку, щоб отримати контроль над ключовими позиціями та здійснювати артилерійські обстріли.

Про це повідомив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог прагне взяти під контроль стратегічно важливий плацдарм, що дозволить йому вести вогонь по східних і південних передмістях Запоріжжя.

Окрім цього, окупанти хочуть отримати можливість контролювати транспортні та комунікаційні шляхи, що ведуть із Запоріжжя на схід.

“Це місця, звідки можна тримати під вогневим контролем населені пункти Кам’янське та Степногірськ. Ворог прагне покращити своє тактичне становище, щоб надалі розвивати свої дії”, – зазначив Волошин.

Нагадаємо, російська армія активізувалася у Запорізькій області. Втім, інтенсивність боїв свідчить, що це не є генеральним напрямком.

Читайте також: