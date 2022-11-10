Що окупанти залишають після себе: Зеленський розповів про тисячі мін на Херсонщині

Фактично одразу за нашими воїнами до звільнених районів ідуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя.

На Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 10 листопада.

"Перше й базове – це розмінування. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв", – зазначив він.

За словами президента, українські сапери передусім розміновують будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси.

"На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території. Сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити", – додав Зеленський.

Він зазначив, що для розмінування залишилося близько 170 тис. кв. км.

"Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні... Плюс ліси, плюс величезна площа полів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у передмісті Херсона чутно автоматні черги.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що під час стрімкого контрнаступу на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

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