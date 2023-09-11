Що означає індивідуальний підхід у визначенні придатності до військової служби: роз'яснення ЗСУ

У ЗСУ пояснили, що передбачає індивідуальний підхід у визначенні придатності військовозобов'язаного до служби

Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Міністерством охорони здоровʼя, командуваннями видів і родів ЗСУ внесли зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві та подали їх на затвердження наказом Міністерства оборони України.

Було зазначено, що для визначення придатності до військової служби буде застосовуватися індивідуальний підхід. Що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військових служб, пояснив представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко.

За його словами, у ЗСУ різні роди військ, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження. З урахуванням цього, а також беручи до уваги стан здоров'я військовозобов'язаного потрібно, до визначення придатності до служби підходять індивідуально.

"Індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби — це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби». За словами Дмитра Мірошниченко рішення придатний, обмежено придатний, чи непридатний ВЛК ухвалюють індивідуально.

«Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний», - заявив підполковник.

Після визначення придатності приймається постанова з вказівкою на обліково-військову спеціальність, щоб надати командирам інформацію на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи стан його здоров’я.

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