Що означає "локаційно втрачені" дрони та що з ними сталося: у Генштабі пояснили

Жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників.

Армія РФ у серпні, вересні та жовтні 2024 року застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди". Так у щоденних звітах Повітряних Сил з’явились маркування "локаційно втрачені"

У Генштабі пояснили, що це означає.

"Локаційно втрачені — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. За вказаний період — із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%. Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;

вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;

жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито –1055, локаційно втрачено – 10.

"Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно", - пояснили у Генштабі.

Наголосимо, що армія РФ суттєво посилила свої можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Атака може статися з настанням морозів.

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