Що означає повернення командирів захисників "Азовсталі": пояснення генерала та ексрозвідника

Для українців повернення своїх захисників - це потужний сигнал.

Генерал-лейтенант, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк пояснив, що повернення командирів захисників "Азовсталі" - це потужний сигнал того, що Україна не залишить своїх захисників.

Про це він сказав 8 липня в етері телемарафону.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки вважає, що дії української влади - це дуже потужний сигнал того, що наша держава не покине своїх воїнів.

"Це великий емоційний сигнал... Україна ніколи не залишить своїх захисників, де б вони не були. І буде вживати всі можливості: і дипломатичні, і військові для того, щоб повернути всіх наших військовослужбовців із полону... Те, що сьогодні відбулося - велика заслуга особисто президента України і наших дипломатів", - наголосив Кондратюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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