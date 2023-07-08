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Що означає повернення командирів захисників "Азовсталі": пояснення генерала та ексрозвідника

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Що означає повернення командирів захисників "Азовсталі": пояснення генерала та ексрозвідника

Командири з "Азовсталі" та Зеленський повертаються додому / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Для українців повернення своїх захисників - це потужний сигнал.

Генерал-лейтенант, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк пояснив, що повернення командирів захисників "Азовсталі" - це потужний сигнал того, що Україна не залишить своїх захисників. 

Про це він сказав 8 липня в етері телемарафону. 

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки вважає, що дії української влади - це дуже потужний сигнал того, що наша держава не покине своїх воїнів. 

"Це великий емоційний сигнал... Україна ніколи не залишить своїх захисників, де б вони не були. І буде вживати всі можливості: і дипломатичні, і військові для того, щоб повернути всіх наших військовослужбовців із полону... Те, що сьогодні відбулося - велика заслуга особисто президента України і наших дипломатів", - наголосив Кондратюк. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року  200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

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Дата публікації
Перегляди
3533
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