Що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ - відповідь Офісу президента

Робота над санкціями триває і, за запевненнями європейської сторони, має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, запланованого на 7 жовтня.

В Офісі президента України розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"На сьогодні триває робота серед держав-членів ЄС щодо узгодження 8-го пакету санкцій. Туди увійде низка таких важливих для України позицій, як індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримає свою порцію персональних санкцій", - зазначив він.

Також читайте Стало відомо, коли країни Євросоюзу почнуть обговорювати нові санкції проти Росії

За словами Жовкви, досі тривають перемовини щодо обмеження цін на нафту і дуже важливо, що ця санкція увійде до 8-го пакету.

"А також йдуть переговори щодо розширення заборони на імпорт з Росії низки товарів. Ці обмеження складатимуть суму до 7 млрд євро. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС", - сказав заступник голови ОП.

Жовква також наголосив на тому, що Україна хоче бачити у цьому пакеті санкцій подальше відключення російських банків від системи SWIFT, зокрема, "Газпромбанку", заборону входження до російських портів європейських суден і заборону на в`їзд для російських громадян.

"Тобто скасування можливості в`їзду більшості, якщо не всім категоріям громадян Росії до ЄС", - уточнив він.

Жовква додав, що робота над санкціями триває і, за запевненнями європейської сторони, має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, який заплановано на 7 жовтня.

Нагадаємо, наприкінці вересня Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях. Зокрема, ЄК пропонує встановити нову заборону на імпорт російської продукції. Це позбавить Росію доходів на 7,5 млрд євро.

Трибунал і санкції для Росії

Читайте також: