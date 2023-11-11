Що планує РФ на фронті до кінця року: у командуванні ЗСУ назвали напрямок на порядку денному у ворога

Незадовго до виборів президента в РФ окупантам потрібно вийти на межі Донецької та Луганської областей, а саме на один із напрямків – до Куп'янська, який нині залишається на порядку денному окупаційної армії. Ворог має на меті зупинити рук ЗСУ.

Про це під час телемарафону сказав начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

"Незабаром в Росії будуть відбуватися так звані президентські вибори і кремлівський карлик хоче мати хоч якісь політичні бонуси. І треба ж все-таки як-ніяк пояснити своїм громадянам, куди подівалися 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація", – заявив Фітьо.

За його словами, росіяни націлені на Куп'янськ. Вони хочуть окопатися та закріпитися там.

"Ми знаємо, що вже в 100500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей. Зараз відповідно один із напрямків – це місто Куп'янськ, який нині залишається на порядку денному окупаційної армії. І їхня звичайно ж мета – зупинити наш рух. Адже якщо ми зупиняємося і не рухаємося вперед, російські окупанти можуть окопатися, закріпитися і тоді їх вибивати з позицій буде набагато важче", – пояснив він.

Від естонської розвідки стало відомо,що Росія заволоділа ініціативою у Луганській та Донецькій областях. Там Росія атакує з підвищеною інтенсивністю, особливо на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській.

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