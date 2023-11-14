Що потрібно для поразки Росії: у Зеленського назвали дві головні умови

В Офісі президента нагадали союзникам про "дві речі, які вони повинні прийняти" щодо війни Росії проти України. Одна з них – зброя.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія змушена відверто мілітаризувати всю країну, нескінченно мобілізувати непотрібних людей із бідних регіонів і з в'язниць, шукати снаряди. І все це лише для того, щоб вистояти в Україні", – написав Подоляк.

Він також вкотре нагадав, що Рф уже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", який може й повинен писати світові правила.

"РФ, намагаючись утриматися від внутрішнього розпаду, істерично відмовляється від сучасного способу життя, технопрогресу й соціальної еволюції та швидко повертається в середньовічне минуле: табори, тотальні заборони, масові арешти…", – додав він.

Однак, щоб Росія програла остаточно, партнери повинні долучитися до цього та "прийняти дві речі":

"Росія може й повинна програти. Ще раз: може й зобов’язана пограти", – наголосив Подоляк.

"Зброя – її технологічність, обсяг та своєчасність постачання – має значення. І саме це – єдине правильне рішення…", – додав він.

Тим часом полковник ЗСУ Владислав Селезньов попередив про величезне “поповнення” в Росії. Він попередив, що на Україну чекає складна осінь та зима. А це, зокрема, 4 мільйони снарядів, які має РФ 350 тисяч, що передає їй Північна Корея.

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