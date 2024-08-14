Що потрібно для повного знищення ворожої авіації: генерал дав відповідь

Для досягнення успіху в атаках на віддалені військові об'єкти, такі як аеродроми, Україні потрібно вдосконалити системи навігації і наведення своїх дронів.

Українські дрони можуть суттєво посилити удари по ворожій авіації, проте їхня ефективність залежить від покращення технічних характеристик, зокрема точності влучання.

Про це розповів генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу ЗСУ у 2006-2010 роках Ігор Романенко в ефірі "Апостроф TV".

Генерал пояснив, що Україна постійно працює над покращенням своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зокрема над збільшенням їхньої дальності польоту, потужності бойової частини та технічних характеристик. Він підкреслив важливість підвищення точності влучання, особливо на кінцевому етапі польоту під час наведення.

Він навів приклад, що для атаки на військовий аеродром в Мурманській області, що розташований на відстані 1,8 тисячі кілометрів, потрібно використовувати інерціальну навігацію для обходу протиповітряної оборони противника. На останньому етапі операції необхідно використовувати точніше наведення на об'єкти, застосовуючи головку наведення або супутникову навігацію.

Романенко розповів про роботу України над ракетними програмами, зазначивши, що для підвищення можливостей знищення російських військових аеродромів Україна модернізує ракети "Нептун". Ці ракети, які раніше використовувалися для атак з берега на кораблі, тепер адаптовані для атак "земля-земля" з підвищеною потужністю. Також він повідомив про розвиток інших ракетних програм, що триває з 2022 року, з деякими проектами, що наближаються до завершення, що підвищить ефективність ударів по ворожих об'єктах.

Нагадаємо, Українські військові на Донбасі почали використовувати роботизованих собак для розвідки. Ці пристрої, створені компанією Brit Alliance, здатні проникати в небезпечні зони, де звичайні дрони та солдати можуть бути у небезпеці.

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