Що потрібно для розпаду російської імперії: політолог назвав три умови

Одна з трьох умов, на думку Олександра Антонюка, є для українців ключовою.
Економіка Росії руйнується з кожним днем. А путінські вояки не мають іншої мотивації йти на війну проти України, окрім грошей. Все це ще більше підштовхує країну-агресорку до розвалу.
Однак є ще одна ключова умова, яка допоможе російській імперії розвалитись.
Про це розповів політолог Олександр Антонюк в ефірі 24 каналу.
За його словами, загалом, таких передумов, щоб Росія врешті відчепилася від України та загинула як така, є три:
- громадянська війна в Росії;
- розвал Російської Федерації;
- вступ України до НАТО.
Останній пункт – ключовий. Він, на думку політолога, для українців має бути першим пунктом.
"Для того, щоб ми почувалися спокійно і мали потім можливість стримувати потік мігрантів з Росії на своїх кордонах, нам потрібна боєздатна армія, а також бути членом як Європейського Союзу, так і Північноатлантичного альянсу",– підсумував Антонюк.
Нагадаємо, Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України.
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