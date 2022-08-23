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Що потрібно для розпаду російської імперії: політолог назвав три умови

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Що потрібно для розпаду російської імперії: політолог назвав три умови

Фото: УНІАН

Одна з трьох умов, на думку Олександра Антонюка, є для українців ключовою.

Економіка Росії руйнується з кожним днем. А путінські вояки не мають іншої мотивації йти на війну проти України, окрім грошей. Все це ще більше підштовхує країну-агресорку до розвалу.

Однак є ще одна ключова умова, яка допоможе російській імперії розвалитись.

Про це розповів політолог Олександр Антонюк в ефірі 24 каналу.

За його словами, загалом, таких передумов, щоб Росія врешті відчепилася від України та загинула як така, є три:

  • громадянська війна в Росії;
  • розвал Російської Федерації;
  • вступ України до НАТО.

Останній пункт – ключовий. Він, на думку політолога, для українців має бути першим пунктом.

"Для того, щоб ми почувалися спокійно і мали потім можливість стримувати потік мігрантів з Росії на своїх кордонах, нам потрібна боєздатна армія, а також бути членом як Європейського Союзу, так і Північноатлантичного альянсу",– підсумував Антонюк.

Нагадаємо, Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України.

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