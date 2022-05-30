Що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ по всіх напрямках - військовий експерт

Що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ по всіх напрямках - військовий експерт

За яких умов українські бійці проведуть успішні контрнаступальні операції?..

Необхідно звільнити всю територію, тимчасово окуповану російськими військами, як схід, так і південь. Для цього можна застосувати декілька підходів.

Про тактику котрнаступу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Є два-три підходи, як це можна зробити. Хтось собі уявляє, що це можна зробити масованим контрнаступом по всій лінії фронту, а у нас, нагадаю, лише 500 км на сході - лінія фронту, де йдуть напружені бої, а ще й південь України, вочевидь, зараз такий підхід реалізувати вкрай важко. Є другий варіант: не зважаючи на жертви, втрати, кидати нові підрозділи в контратаки. Так воює Росія. Це не український підхід", - зазначив експерт.

За його словами, існує третій, найефективніший для військ ЗСУ, підхід до наступальних дій.

"Він, як на мене, найактуальніший і застосовний у наших умовах. Цей приклад демонструють українські військовослужбовці. Переходити в контратаки необхідно поступово, акуратно, за тими напрямами, де надається можливість, зважаючи на можливі втрати, для того, щоб їх мінімізувати, а також для того, щоб зберегти якнайбільше життів особового складу. І, звичайно, проводити будь-які наступальні дії таким чином, щоб це, як тільки можливо, було безпечно для мирного населення", - зазначив військовий експерт.

Він також сказав, що такі поступи, як на Харківщині, а також той наступ, який українська армія здійснила з півночі та північного заходу Херсонської області, було проведено так, щоби мінімізувати втрати, щоби вести ефективні контрнаступальні дії та акуратно звільняти українські території.

"Наша мета - унеможливити для противника володіння тією чи іншою позицією, яка більш вигідна по відношенню до українських сил. Вони відтісняються з цих позицій, і вже позиції, вигідніші з військової точки зору (висоти або за зеленою зоною), займають вже українські підрозділи, що дає змогу ефективніше проводити оборону та стримування військ РФ, а також створює певні плацдарми для наступних контратак", - додав він.

Щодо зброї, то, за словами експерта, особливо українські бійці потребують реактивних систем залпового вогню.

"Це тільки посилить наші позиції", - сказав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Сергій Шутенко - посол України в Греції виступив під час благодійного телемарафону Save Ukraine в Афінах. Він заявив, що українці і греки разом відбудують Україну та Маріуполь.

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