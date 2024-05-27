Що потрібно для захисту Харкова від КАБів й балістичних ракет: експерт з авіації назвав конкретні засоби

Для захисту Харкова від корегованих авіаційних бомб калібром 500 кк й балістичних ракет Україна потребує дві системи Patriot та менші системи, на кшталт зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії HAWK. Також потрібні й літаки F-16, які унеможливить підльоти ворожих літаків до лінії фронту.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, Україна може збивати КАБи безпосередньо, але це відбувається на прикордонні чи неподалік лінії фронту, де ворог вишукує нашу ППО. Тому надійніше збивати носії бомб. А це можна робити або коли вони в повітрі, або коли перебувають на місцях базування.

Для захисту українських територій від керованих авіаційних бомб у межах комплексного підходу Україні необхідні додаткові системи ППО та дозвіл на застосування західної зброї по території РФ.

"Є задача зі знищення носіїв, і це ми можемо робити або в повітрі, або безпосередньо на аеродромах базування. Ми бачимо, що наші БПЛА і системи дозволяють нам працювати по деяких російських аеродромах і по аеродромах тимчасово окупованих територій. Ми бачимо ефективне засування і західних зразків техніки, якщо ми кажемо про удари по території тимчасово окупованих територій", — заявив Храпчинський.

Зокрема, для захисту Харкова від КАБів й балістичних ракет Україна потребує дві системи Patriot та менші системи, на кшталт HAWK. Також потрібні й літаки F-16, які унеможливить підльоти ворожих літаків до лінії фронту.

"Безумовно, головним питання є застосування західних зразків техніки по території Російської Федерації. Адже це ключове, що може відпрацювати гарно по ворожій території, де знаходяться пускові системи й аеродроми з тактичною авіацією, яка запускає не тільки КАБи, а й крилаті ракети", — пояснив експерт.

Водночас українські БпЛА вже працюють по території РФ. Підтверджено, що наш дрон подолав відстань у 1800 км. А як додає Храпчинський, вітчизняні дрони можуть літати навіть до 3000 км. До того ж Україна виробляє не лише ударні безпілотники дальнього типу дії, а й дрони, які виконують різні задачі.

За його словами, Україна підібрала комплекс систем БпЛА, які дозволяють виконувати різні місії, починаючи від розвідки над ворожою територією, закінчуючи ударами з будь-якою потужністю — від 9 до 100 кілограмів вибухової частини.

Нагадаємо, 25 травня російська армія вдарила декількома боєприпасами по "Епіцентру" Харкові. За 80 км від атакованого гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас.

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