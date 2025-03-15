Що потрібно, щоб Путін припинив воювати: політтехнолог дав відповідь

За словами політтехнолога, президент США має зв'язати Путіна "переговорним треком", для цього потрібно створити враження, що Трамп готовий піти на поступки Росії, зокрема, щодо територій.

Щоб Путін припинив воювати, потрібно, щоб він думав, що може перемогти у переговорах.

Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив політтехнолог Олег Постернак.

За словами політтехнолога, президент США Дональд Трамп має зв'язати його "переговорним треком". Для цього потрібно створити враження, що Трамп готовий піти на поступки Росії, зокрема, щодо територій.

Постернак припустив, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я, хоча окупантам невигідно. Однак вони все ж не зможуть відмовити Трампу.

Раніше повідомлялось, що Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями припинення вогню в Україні.

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