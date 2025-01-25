Що потрібно Україні для закінчення війни: Портников назвав умову

На думку Віталія Портникова, на сьогоднішній день Путін не готовий воювати з НАТО з однієї простої причини: конвенційну війну з Альянсом він програє.

Якщо Україна хоче, щоб дійсно закінчилася війна, їй потрібні гарантії безпеки. А найкращі гарантії безпеки – це НАТО, оскільки російський диктатор Путін не готовій воювати з Альянсом.

Про це в ефірі програми "Говорить великий Львів" заявив відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Якщо ми хочемо, щоб дійсно закінчилася війна, не на компромісних для нас умовах, щоб вона закінчилася самою констатацією факту, що ми можемо зробити все, що хочемо далі в майбутньому. Це мають бути гарантії безпеки. Я весь час кажу, що Захід має ризикнути. Не можна не ризикувати в стратегічних справах. Коли президент Зеленський говорить про те, що ми маємо йти до НАТО – це правильна оцінка ситуації. Якщо союзники по НАТО скажуть, що готові бачити Україну в НАТО, і Росія не зможе нам нічого заподіяти, це і буде сигнал, що війна закінчується, і що Путіну доведеться реально воювати не з нами, а з НАТО", – пояснив він.

На думку Портникова, на сьогоднішній день Путін не готовий воювати з НАТО з однієї простої причини: конвенційну війну з Альянсом він програє.

"Якщо російська армія три роки не може дійти до адміністративних кордонів Донецької області, а ми воюємо, перепрошую, старим західним спорядженням, старою зброєю. То що російська армія робитиме з новою західною зброєю?! Скільки часу вона взагалі там провоює? …Тому я не думаю, що на сьогоднішній день Путін готовий", – зазначив журналіст.

Портников переконаний, що Путін буде готуватися саме з точки зору отримання сучасної конвенційної зброї, буде готуватися, це узгоджувати з китайцями, буде домовлятися з Іраном і Північною Кореєю про спільні дії, все це буде, але не сьогодні.

"І от для того, щоб цього не відбулося, Україна має стати частиною західного світу, в буквальному сенсі слова, не в декларативному. І не в перемовинах про Європейський Союз, а з точки зору НАТО. Ми маємо про це говорити. І президенту Трампу говорити, тому що ще вчора він говорив про те, що він розуміє стурбованість Росії тим, що ми хочемо до НАТО, але ж сьогодні він цього не говорить. А пройшло скільки? 48 годин", – сказав він.

Портников пояснив, чому Трамп за добу змінив свою думку.

"Тому що президент Трамп став читати документи, став працювати з інформацією із закритих джерел… І я думаю, що інформація із закритих джерел про реальні наміри Путіна сильно відрізняється від того, що він говорить публічно. І коли президент Трамп став це читати і дивитися, у нього почала змінюватися картина світу – передбачувано", – резюмував він.

Раніше у Трампа різко відреагували на ідею вступу України до НАТО.

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