Що потрібно українським військовим для досягнення успіхів стратегічного рівня: генерал Романенко дав відповідь

Ігор Романенко зазначив, що постачання озброєння Заходом здійснювалося дуже повільно і фактично досі не завершено.

Якщо не зміниться рівень і швидкість поставок західної допомоги українській армії, супротивник отримає перевагу у війні.

Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Oboz.ua, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного у журналі The Economist.

"Я звертаю увагу саме на швидкість. Постачання озброєнь, про які генерали Залужний та Забродський писали в The Economist восени минулого року, були розраховані на те, щоб звільнити окуповані українські території, захоплені ворогом із лютого 2022 року. Але постачання здійснювалося дуже повільно і фактично досі не завершено. За таких умов, звичайно, все це звелося до переходу до позиційної війни. Нам не вдалося настільки протистояти армії РФ, щоб проводити наступальні дії. Поточна позиційна фаза здебільшого вигідна Росії як ресурсній державі", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що ця стаття Залужного почасти відкрила очі нашим західним партнерам на питання, які вони не до кінця усвідомлювали, і що тепер ми можемо розраховувати на більшу допомогу від тих самих США.

Ігор Романенко наголосив, що, по-перше, Україні потрібне сучасне нове озброєння, по-друге, професійне освоєння цього озброєння. Тільки в цьому випадку, з урахуванням нашої мотивації, можна досягти успіхів стратегічного рівня.

"Так, цього року наші Сили оборони на півдні просунулися на якісь тактичні дальності, але не більше. Не було прорвано систему оборони супротивника. Оскільки сил не вистачає, виникає перспектива позиційної війни", - резюмував генерал.

Стаття Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці для іноземного видання.

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