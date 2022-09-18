Що потрібно зробити, аби російські війська не могли тероризувати Миколаїв: Жданов розповів

Якщо Україні дадуть системи ПРО, то частково захистити Миколаїв буде можливо.

Для того, щоб російські війська перестали обстрілювати Миколаїв, їх потрібно відігнати як мінімум на 200 кілометрів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Навіть ракети С-300, які перероблені в клас "земля-земля", дістають до 200 кілометрів. А якщо брати "Іскандер", - то на 500 кілометрів потрібно відсовувати від Миколаєва російські війська. Дуже сподіваюся, що з наданням протиповітряних засобів питання частково, не повністю, захисту таких міст як Миколаїв, Харків, Краматорськ, тепер вже і Чугуїв, Сумської чи Чернігівської областей та інших прифронтових зон, можливо, буде частково вирішене саме щодо захисту від ракетних обстрілів, а артилерія тоді стрілятиме лише на дальність досяжності.

Жданов додав: "Якщо дадуть системи ПРО, то частково захистити Миколаїв буде можливо".

Нагадаємо, російські окупаційні війська пообіді 18 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.

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