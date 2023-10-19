Що потрібно ЗСУ, аби змінити ситуацію на фронті: пояснення британського полковника

Порада Глена Гранта проста на словах, але дуже важка в реалізації.

Ситуацію на фронті може змінити прорив з боку ЗСУ.

Про це заявив полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант, передає "Еспресо".

"Змінити ситуацію на полі бою зможе прорив, активний контрнаступ. Прорив на лінії зіткнення, де російські сили могли б просто розсипатися. Так, окупанти зараз хочуть десь прорватися на Донеччині. Ми знаємо, що 110-та бригада ЗСУ їх відштовхує, стримує. Вони наступають – гинуть, але далі наступають", – сказав Грант.

Британський полковник у відставці, військовий експерт Глен Грант / Фото: УНІАН

Він попередив, що ЗСУ далі буде дуже важко, якщо росіяни продовжуватимуть атакувальні дії.

"Ми розуміємо, що з боку України також втрачаються люди. І вже важко замінити натреновані кадри. Можуть бути й інші атаки на Запорізькому й Донецькому напрямках. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться прорватися. Ось, що справді може змінити ситуацію на полі бою", – зазначив британський полковник.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ вдалось просунитись вглиб лівого берега Дніпра на Херсонщині щонайменше на 4 кілометри.

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