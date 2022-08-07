Що повинен взяти з собою мобілізований: рекомендація керівника ТЦК

За його словами, визначеного списку того, що саме треба взяти, немає.

Начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб пояснив, які речі повинен взяти з собою мобілізований.

Про це він розповів в інтерв'ю Hromadske.

"Це особисте. Людина бере з собою те, що вважає за потрібне. Ну що можна взяти військовозобов'язаному? Запасну білизну; поки він у військовій частині, йому треба засоби особистої гігієни. Звісно, це не повинні бути наркотики, алкоголь і психотропні речовини, щоб легше було служити", — каже керівник ТЦК.

За його словами, визначеного списку того, що саме треба взяти, немає, а формою, взуттям, бронежилетом, каскою забезпечить держава.

Раніше Руслан Тригуб розповів, що наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

Також він описав, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.

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