Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради

Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради

Що робити під час повітряної тривоги, обстрілів, комендантської години, де дивитись розклад потягів – читайте в нашому матеріалі.

В Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, тож кожен українець повинен знати основні правила поведінки та дій в таких умовах.

ТСН.ua зібрав для вас усе найважливіше, що треба знати в умовах війни.

Повітряна тривога

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Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім". Про алгоритм дій неодноразово повідомляли в ДСНС України, він такий:

Увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після звучання сирен.

Зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація.

Зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, води та прямувати до найближчого укриття.

Повідомте про почуте сусідам чи знайомим, за необхідності надайте їм допомогу.

У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

В Україні працює мобільний застосунок "повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити у Google Play Market та AppStore.

Як поводитися під час обстрілу

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних дій, перш за все потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або масивними меблями.

Обстріл стрілецькою зброєю

Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, автоматів, гвинтівок, кулеметів, СБУ радить діяти так:

Якщо ви вдома, то сховайтеся в безпечному місці: ванній кімнаті або ж самій ванні. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що можуть захистити вас від куль та уламків.

На відкритому місці впадіть на землю та акрийте голову руками. Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може стати навіть сміттєва урна.

Ваше тіло має бути у безпечному положенні: згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона, розверніться ногами у сторону пострілів та прикрийте голову руками. Коли почнуться постріли, розтуліть рот, щоб вберегти барабанні перетинки.

Чекайте щонайменше 5 хвилин в укритті, допоки стрілянина не вщухне.

Артобстріл, мінометний обстріл чи авіаналіт

Гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту.

Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та зреагувати. Тому краще постійно стежити за небом. Вдень – це димний слід від ракети, вночі – яскравий спалах.

Якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену – знак "Увага всім", – дерміново йдіть до укриття.

В укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії або відкривайте сторінки офіційних державних каналів. Там протягом 5 хвилин буде інформація про те, що трапилось. Виконуйте інструкції.

Залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, адже існує загроза його відновлення.

Якщо ви вдома:

Обирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у разі влучення снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому заглибленому укритті, між несучими стінами.

Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так:

Падайте на землю, закрийте голову руками або предметами, закрийте долонями вуха та відкрийте рот (це врятує від контузії). Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні.

Не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас.

Для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 м, на відкритому місці.

Якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї, авто – слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку "від будівель та споруд" і залягти на землю.

Після закінчення обстрілу (бомбардування):

Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи місце укриття, не поспішайте розслаблятися.

Добираючись до безпечного місця, обов’язково дивіться під ноги. Не підіймайте з землі жодних незнайомих вам предметів. У жодному разі не розбирайте самотужки завали від ракет, чекайте фахівців з аварійно-рятувальної служби, телефонуйте 102.

Що робити, якщо потрапили під завал будинку

Покличте на допомогу та повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося.

Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки та ноги.

Оцініть навколишню ситуацію, за можливістю обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Якщо невпевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу.

Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення.

Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.

Звільнившись, огляньте себе, за можливістю надайте собі першу медичну допомогу.

У разі неможливості покинути будівлю, потрібно подати сигнал будь-якими способами.

В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.

Якщо потрібна допомога ­– телефонуйте на лінію 102.

Перша меддопомога при кровотечі

Методи контролю критичної кровотечі:

тампонування рани; джгут; тиснуча пов’язка; прямий тиск на рану.

Прямий тиск на рану є найшвидшим та може використовуватися як тимчасова зупинка кровотечі. Частина тіла, на яку опираємося, повинна тиснути максимально, усією масою тіла. Прямий тиск можна використати як на старті, так і між маніпуляціями, якщо перша з них була невдалою.

Як правильно накладати джгут

Використовувати при масивних кровотечах з кінцівок, при ампутації чи частковій ампутації вище кисті чи ступні;

накладати джгут типу Cat можна на одяг;

якщо не можна візуалізувати місце кровотечі, джгут накласти максимально високо на кінцівку;

якщо краї рани можна чітко візуалізувати ­– накласти джгут на відстані 5-8 см вище рани;

якщо кровотеча не зупинилася, скористатися ще одним джгутом, який накладається впритул над першим;

в зоні умовної безпеки записати час накладання джгута;

правильно накладений джгут може бути розміщений на кінцівці до двох годин;

про правильно накладений джгут свідчить відсутність пульсу на периферії.

Правила поведінки під час комендантської години

Під час комендантської години, період дії якої встановлює місцева влада кожного регіону, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для цього у вас має бути спеціальна перепустка).

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги.

Під час комендантської години в ДСНС рекомендують дотримуватись правил світломаскування:

заштовювати вікна; вимикати світло в оселях; гасити вуличне освітлення своїх будинків; прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами.

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Як поводитись на блокпостах

При проходженні блокпостів, треба:

зменшити швидкість автомобіля,

завчасно приготувати документи для перевірки,

вимкнути фари,

увімкнути аварійне світло,

не вести фото та відеозйомку (вимкнути відеореєстратор),

без дозволу військових не виходити з автомобіля,

чітко відповідати на питання військових,

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон авто,

після огляду та дозволу можна продовжити рух, але не набирати швидкість різко,

у місті за відсутності великої кількості авто та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.

Що варто і не варто брати в авто

Возіть в авто у воєнний час:

ковдру або спальник на кожного, каремат, аптечку, воду (1-3 л на особу), зарядки та живлення від розеток автомобіля, домкрат, набір ключів, вогнегасник, "крокодили" для зарядки акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбивальний жилет, пальне у металевій каністрі, запасне колесо, туристичну лопату, запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини, буксирувальний трос, автомобільний компресор.

Не варто возити в авто у воєнний час:

зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована, ніж з ознаками бойового, будь-який військовий атрибут, включно зі стилізованим одягом, взуттям, сумками та рюкзаками військового типу, пальне або іншу горючу рідину у крихкій тарі, при перетині блок-постів зніміть відеореєстратор!

Де дивитись розклад потягів

Ознайомитись із розкладів поїздів на бажані дати та годити можна традиційно на офіційному сайті "Укрзалізниці". Також чимало додаткових та евакуаційних рейсів компанія щодня публікує у своєму Telegram-каналі та на Facebook-сторінці.

Де знайти житло

Задля допомоги українцям з регіонів, де точаться бої, створено спеціальний сервіс "Прихисток". Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у скруті – тисніть на кнопку "Надати житло". Якщо ви потребуєте прихистку – тисніть кнопку "Знайти житло". Сервіс працює за посиланням.

Також чимало прихистків створено на базі міських рад та обласних адміністрацій. Ознайомитися з порядком розміщення українців в інших областях можна на офіційних сайтах та сторінках соцмереж місцевої влади.

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