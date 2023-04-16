Що повинна зробити Україна для перемоги над Росією: британський військовий експерт розповів

Російська окупаційна армія спробує змусити Україну атакувати там, де вона найсильніші в плані обороні. Тому найвразливішим місцем для українського контрнаступу є Бахмут.

Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник запасу Глен Грант в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Про теперішню ситуацію на фронті

За його словами, на фронті на цей момент Росія володіє ініціативою, яку українській армії потрібно перехопити.

“Поки ініціатива на боці росіян, це означає, що вони можуть перекидати свої резерви, куди їм заманеться. І Україна змушена перекидати свої сили туди, де темп задає Росія”, - говорив Глен Грант.

За таких умов, стверджує експерт, українська армія змушена направляти резерви, зокрема, до Бахмута зараз, але припускає, що Росія на Бахмуті не зупиниться і продовжить атакувати в одному чи двох інших місцях, постійно намагаючись розтягнути лінію фронту за межі здатності України оборонятися.

“Україна тримається, але якщо росіяни продовжуватимуть діяти таким чином, то неминуче десь здійснять прорив, тому що на даний момент Україна не має достатньої кількості фронтових військ необхідної якості, і тут я маю на увазі не тільки людей, але й боєприпаси, зброю і техніку в оборонній позиції”, - зауважив він.

Про плани росіян

Глен Грант наголосив, що в короткостроковій перспективі Росія намагається змусити Україну використовувати контратакувальні ресурси в оборонних цілях.

“Якщо вони [ресурси української армії] будуть задіюватись в обороні, то контратаки віддалятимуться з лінією горизонту. Як на мене, саме на цьому зосереджена зараз РФ”, - припустив експерт.

За його словами, у довгостроковій перспективі Росія хоче пережити літо на тій самій позиції, на якій вона перебуває зараз, можливо, трохи просунувшись вперед на 10-15 кілометрів.

“Утримання позицій цілком їх задовільнить, тому що Росія вважає, що якщо їм вдасться протриматися ще шість-вісім місяців, то західна підтримка вичерпається. А вичерпається, тому що у країнах Заходу самих не вистачає боєприпасів та техніки”, - зауважив експерт.

Про удари безпілотниками по Росії

Глен Грант вважає, що атаки українських безпілотників на території Росії не є ефективними для перемоги у війні.

“Правда полягає в тому, що єдині, хто може зайняти і утримувати позиції, тобто повернути Донбас і Крим, - це піхотні війська. Ви можете мати армію безпілотників, і можете нападати на Росію, але Росія величезна. Вона величезна, і я впевнений, що в принципі не знайдеться такої кількості безпілотників, щоб атакувати всю Росію”, - підкреслив експерт.

За його словами, завдання таких ударів по Росії збільшує шанси, що війна триватиме довше і більшість росіян будуть мотивовані воювати проти України.

“Такі активні дії в Росії можуть бути контрпродуктивними. Але суть полягає в тому, що незалежно від того, скільки ви вбиватимете в Росії, ви повинні рухатись вперед і відвойовувати свої території, відвойовувати Крим, тому що їх так просто ніхто не віддасть”, - наголосив Грант.

Про ресурси армії РФ

Експерт звернув увагу на величезні ресурси зброї у РФ, яка збережена ще з часів Другої світової війни.

“Все, що вони коли-небудь виготовляли, все вони зберегли. У них все ще є, як відомо, тисячі танків Т-55 і десятки тисяч людей. Тож Росія все ще має багато ресурсів, які можна задіювати проти України”, - підкреслив Грант.

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За його словами, ймовірно, десь у бункерах Сибіру чи на Уралі зберігаються також старі боєприпаси, які не будуть особливо ефективними, але дозволять продовжувати війну.

“Їхні ресурси - це багато низькоякісного обладнання та низькокваліфікованих людей, яких у них залишається ще дуже багато. Тому вони зможуть атакувати в різних місцях або просто ефективно використовувати людей як боєприпаси. У найближчому майбутньому ми точно не побачимо, що Росія раптово зупиниться”, - наголосив Глен Грант.

Про можливості України

За словами британського експерта, можливості України з точки зору ресурсів завжди будуть меншими, ніж у Росії.

“Це означає, що українська армія повинна почати воювати розумно і набагато ефективніше використовувати технології, ніж вона це зараз робить. Є ще багато сфер, де Україна у військовому плані працює неефективно... Воювати з Росією, використовуючи ті ж дії і ту ж логіку, що і росіяни, означає гарантувати втрати - втрати озброєння, але головно втрати сотні і сотні життів”, - наголосив він.

Глен Грант підкреслив, що Україна повинна зробити ще багато для перемоги.

“Йдеться не лише про обладнання. Тренування, зокрема колективні навчання є дуже важливими, як і покращення використання зв'язку та загального розуміння, як воювати краще”, - пояснив він.

Про слабкі місця в обороні окупантів

Британський експерт стверджує, що російський Генштаб націлений прорвати українську оборону, щоб показати Путіну, що вони таки спроможні генерали, які можуть воювати і перемагати.

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За його словами, за допомогою запасів військової техніки, яку росіяни ще не чіпали, вони спробують здобути перевагу над Україною.

“Не думаю, що йдеться про південь, тому що вони будують величезні оборонні споруди скрізь, зокрема і на східному березі Дніпра в Херсоні. Вони вдаються до фортифікації, бо не мають наміру там атакувати. Вони не хочуть, щоб їх атакували через Дніпро, а у випадку контратаки готуються до того, щоб вона була там, де їм вигідно”, - вважає британський експерт.

Глен Грант припустив, що росіяни намагатимуться атакувати в інших місцях, щоб спробувати змусити Україну атакувати там, де вони найсильніші в плані обороні, і посилюватимуть свою оборону, щоб зупинити будь-який контрнаступ.

“Росіяни також будуть думати, що Україна не буде атакувати в районі Бахмуту чи Авдіївки, тому що це місця, де атакують вони. Тож, напевно, найбільш вразливим місцем для Росії є Бахмут, навіть якщо вони зараз там атакують”, - наголосив він.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що для успішного контрнаступу ЗСУ необхідні чотири складники, з яких наразі в України присутні не всі. В цей час ворог готує свою оборону і це ризик, який слід враховувати.

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