Що прилетіло по складу в Торопці Тверської області: експерт висловив найбільш раціональну версію

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп упевнений, що для вибуху було достатньо навіть незначного боєприпасу, який запустив ланцюгову реакцію.

Удар по складу із боєприпасами в Торопці Тверської області виявився надзвичайно ефективним, і наразі лунають різні версії, чим саме його атакували, зокрема розглядається варіант західних ракет. Однак військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що ця версія не відповідає дійсності.

Про це експерт сказав у коментарі "24 Каналу".

Військовий оглядач нагадав, що Україна раніше отримала касетний варіант ATACMS з дальністю ураження 165 кілометрів, за допомогою якого вдалося ефективно вдарити по аеродромах у Бердянську та в Луганській області. Однак у Торопці навряд чи трапилася схожа історія. За його словами, якби було відомо, що з першим ударом вдалося знищити бетонні укриття, тоді можна було б говорити про ракети.

Давид Шарп зазначив, що багато боєприпасів на цьому складі перебували у примітивних укриттях або взагалі зовні, отже, для вибуху достатньо навіть незначного боєприпасу, який запустить ланцюгову реакцію, – і це цілком міг бути звичайний дрон.

"Припущу, що почалося все з ураження слабо укріплених ангарів. Це найбільш раціональна версія. Міг прилетіти і звичайний безпілотник, які часто по Росії запускають. Там 10-20 кілограмів вибухівки. Влучання в сховище. І до побачення", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. 2018 року в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

За інформацією РНБО, на складі в Торопці росіяни зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Після атаки БпЛА на склад із ракетами в Торопці сталися землетруси.

З'явилися нові відео з Торопця Тверської області РФ

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