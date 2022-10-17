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Що робити пасажирам, які запізнилися на потяги через атаку дронів: в "УЗ" дали відповідь

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Що робити пасажирам, які запізнилися на потяги через атаку дронів: в "УЗ" дали відповідь

Фото: Associated Press

Потяги "Укрзалізниці" відправляються за графіком.

"Укрзалізниця" після атаки дронів-камікадзе Києва 17 жовтня, заспокоїла пасажирів, які через повітряну тривогу не встигли на потяги.

Про це поінформували в пресслужбі "УЗ". 

Пасажири, які запізнилися на потяги через повітряну тривогу,  можуть сісти на наступний поїзд того ж напрямку. Важливою умовою є наявність квитка, який треба показати провідникові.

"До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки НАСТУПНИМ поїздом того ж напрямку", - сказано в повідомленні. 

В "УЗ" додали, що потяги відправляються за графіком.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" раніше заявляли, що попри атаки РФ всі потяги вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. 

Атака дронами Києва

Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Все, що відомо про атаку Києва дронами-камікадзе, читайте тут. 

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Дата публікації
Перегляди
774
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