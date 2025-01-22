Що робити під час затримання працівниками ТЦК: юрист розповів, які питання варто обов'язково поставити

Порядок затримання особи регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також законом про Національну поліцію.

Затримання може проводитися виключно працівниками поліції. Крім цього, має бути складено відповідний протокол.

Про це сказав юрист Орест Гладьо.

"Тобто затримання – це примусова дія, яка відбувається разом зі складанням протоколу, а також викликом адвоката і повідомленням рідних про підстави затримання та про те, куди, власне, везуть особу", – пояснив він.

Як наголошує правозахисник, за жодних інших обставин, без належних підстав, затримання неможливе. Інакше кажучи – людина має здійснити якесь адміністративне правопорушення. Це стосується і випадку порушення правил військового обліку.

"Ви повинні вимагати у працівника поліції складання протоколу затримання, в якому зазначається дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання, а також протокол має бути підписаний посадовою особою, яка його склала, та вами", – пояснив юрист.

Людина також може вимагати у працівника поліції:

негайного повідомлення родичів про місце її перебування та затримання

обов'язкового виклику адвоката для здійснення захисту.

Важливо, що затримувати у разі адмінпорушення можуть не більше, ніж на 3 години. За умови адміністративного затримання протокол складається і підписується конкретною посадовою особою.

"Якщо було здійснення порушення ваших прав, порушення порядку складання адміністративного протоколу, ви зможете притягнути до відповідальності конкретну особу", – роз'яснив Гладьо.

У разі недотримання вимог складання протоколу чи порядку затримання такі дії слід фіксувати, щоб надалі використовувати для захисту своїх прав.

"Важливо також те, що за умови здійснення адміністративного затримання вас можуть затримувати виключно для розгляду постанови про адміністративне правопорушення. Після складання протоколу про притягнення вас до адміністративної відповідальності ви маєте або сплатити штраф і виконати вимоги, або оскаржувати такий штраф", – акцентував адвокат.

Три запитання, які слід поставити

За словами правозахисника, якщо працівник поліції або ТЦК та СП пропонує вам сісти до його транспортного засобу, обов'язково потрібно поставити такі запитання:

Чи це затримання? Де протокол? Які підстави затримання?

Нагадаємо, у Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав кілька повісток, проте військові частини відмовлялись брати його на службу.

Читайте також: