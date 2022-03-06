Що робити при ядерному вибуху: основні поради, що можна їсти та пити, інструкція для виживання

Як діяти, якщо раптом станеться вибух на АЕС. Ці прості правила повинен знати в реаліях сьогодення кожен.
Про те, як правильно діяти, якщо станеться ядерних вибух, розповіли в Центрі громадського здоров'я.
При аварії на атомній електростанції основними наслідками є радіоактивне забруднення та радіоаційний вплив. Через них у людей порушується функціонування різних органів та може розвинутися променева хвороба.
Радіаційна аварія: що потрібно робити?
Насамперед, необхідно слухати інструкції працівників ДСНС та інших установ, які координують дії населення на місцях. Якщо аварія трапилася неподалік вашого місця проживання:
- залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть в нього (при перебуванні на вулиці);
- знайдіть укриття (підвал або хоча б середина будинку), тримайтеся якнайдалі від стін та даху, адже радіоактивний пил осідає на всіх зовнішніх поверхнях;
- за можливості заберіть всіх домашніх тварин з собою в укриття;
- закрийте та спробуйте заблокувати двері, вікна в приміщенні, не підходьте до них;
- зробіть запас води на кілька днів, набравши її в ємності або просто у ванну;
- всі продукти, які є в будинку, загорніть в плівку, покладіть в шафу чи холодильник;
- підготуйте респіратор, маску або хоча б ватно-марлеву пов'язку - ними можна захистити дихальні шляхи;
- слідкуйте за повідомленнями від поліції, ДСНС та місцевої влади.
Якщо раптом потрібно вийти з укриття: як діяти?
Виходити на вулицю можна лише за ГОСТРОЇ необхідності. Перед тим, як вийти: одягніть респіратор, гумові рукавички, гумові чоботи і плащ.
Чого НЕ можна робити на вулиці:
- не роздягайтеся;
- не купайтеся в відкритих водоймах;
- не сідайте на землю;
- не збирайте ягоди, гриби, фрукти, овочі.
Коли повернулися додому, відразу зніміть весь верхній одяг. Але робіть це максимально обережно, адже на ньому залишається велика кількість радіоактивного пилу. Одяг потрібно помістити в герметичний контейнер або пластиковий пакет та зберігати подалі від свого укриття, місця скупчення людей, тварин.
Після цього обов'язково помийтеся або прийміть душ з милом. Також не забудьте вимити голову шампунем. Кондиціонери для волосся використовувати заборонено. Вони можуть закрітими радіоактивний пил. Не дряпайте і не тріть шкіру. Адже пил може потрапити в рани.
Якщо у вас немає можливості прийняти душ, ретельно вимийте руки, обличчя і всі відкриті ділянки тіла проточною водою. Не забувайте про мило.
У випадку, коли немає доступу до води, підійдуть вологі серветки або просто волога тканина.
Протріть вуха, повіки, вії.
Після цих дій потрібно відразу одягнути чистий одяг.
Що їсти і пити після ядерного вибуху?
Яку їжу можна використовувати:
- безпечною для вживання вважається будь-яка їжа у вигляді консерв, пляшок, банок, коробок);
- додайте в раціон продукти, які зберігалися в холодильнику, морозильній камері.
Як правильно їсти:
- перед відкриттям банки, пляшки, консерви, протріть всю її поверхню вологою тканиною;
- все кухонне приладдя перед використанням також потрібно протирати вологою серветкою, рушником;
- всю використану тканину покладіть в контейнер чи герметичний пакет, зберігайте подалі від тварин і людей.
Як і що пити:
- воду можна вживати лише з перевірених джерел;
- якщо влада міста чи рятувальники не повідомляли, що водопровідна вода придатна до споживання, її використовувати не варто;
- вода в пляшках надійно захищена, але їх поверхню перед цим потрібно протирати;
- кип'ятіння жодним чином не впливає на радіаоктивні часточки;
- у пляшках чи герметичних контейнерах потрібно мати запас води;
- всі напої, які знаходяться в холодильнику, вважаються безпечними;
- вода в водонагрівачі чи унітазі не містить радіоактивних часточок;
- забруднена колодязна та водопровідна вода може використовуватися лише для миття себе та інших предметів.
Йодопрофілактика: коли вона потрібна і як її робити?
Як тільки ви отримали повідомлення про ядерний вибух чи аварію на АЕС, відразу проведіть йодопрофілактику:
- протягом 7 перших днів потрібно приймати по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію - для дітей віком до 2 років по 0,04 г (частина таблетки);
- якщо у вас немає йодистого калію, можна використовувати 5% йодистий розчин: пити його потрібно по 3-5 крапель на склянку води - а для дітей віком до 2 років по 1-2 краплі.