Що робити при ядерному вибуху: основні поради, що можна їсти та пити, інструкція для виживання

Що робити при ядерному вибуху: основні поради, що можна їсти та пити, інструкція для виживання

Як діяти, якщо раптом станеться вибух на АЕС. Ці прості правила повинен знати в реаліях сьогодення кожен.

Про те, як правильно діяти, якщо станеться ядерних вибух, розповіли в Центрі громадського здоров'я.

При аварії на атомній електростанції основними наслідками є радіоактивне забруднення та радіоаційний вплив. Через них у людей порушується функціонування різних органів та може розвинутися променева хвороба.

Радіаційна аварія: що потрібно робити?

Насамперед, необхідно слухати інструкції працівників ДСНС та інших установ, які координують дії населення на місцях. Якщо аварія трапилася неподалік вашого місця проживання:

залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть в нього (при перебуванні на вулиці);

або негайно зайдіть в нього (при перебуванні на вулиці); знайдіть укриття (підвал або хоча б середина будинку), тримайтеся якнайдалі від стін та даху, адже радіоактивний пил осідає на всіх зовнішніх поверхнях;

за можливості заберіть всіх домашніх тварин з собою в укриття;

закрийте та спробуйте заблокувати двері, вікна в приміщенні, не підходьте до них;

зробіть запас води на кілька днів, набравши її в ємності або просто у ванну;

всі продукти, які є в будинку, загорніть в плівку, покладіть в шафу чи холодильник;

підготуйте респіратор, маску або хоча б ватно-марлеву пов'язку - ними можна захистити дихальні шляхи;

слідкуйте за повідомленнями від поліції, ДСНС та місцевої влади.

Якщо раптом потрібно вийти з укриття: як діяти?

Виходити на вулицю можна лише за ГОСТРОЇ необхідності. Перед тим, як вийти: одягніть респіратор, гумові рукавички, гумові чоботи і плащ.

Чого НЕ можна робити на вулиці:

не роздягайтеся;

не купайтеся в відкритих водоймах;

не сідайте на землю;

не збирайте ягоди, гриби, фрукти, овочі.

Коли повернулися додому, відразу зніміть весь верхній одяг. Але робіть це максимально обережно, адже на ньому залишається велика кількість радіоактивного пилу. Одяг потрібно помістити в герметичний контейнер або пластиковий пакет та зберігати подалі від свого укриття, місця скупчення людей, тварин.

Після цього обов'язково помийтеся або прийміть душ з милом. Також не забудьте вимити голову шампунем. Кондиціонери для волосся використовувати заборонено. Вони можуть закрітими радіоактивний пил. Не дряпайте і не тріть шкіру. Адже пил може потрапити в рани.

Якщо у вас немає можливості прийняти душ, ретельно вимийте руки, обличчя і всі відкриті ділянки тіла проточною водою. Не забувайте про мило.

У випадку, коли немає доступу до води, підійдуть вологі серветки або просто волога тканина.

Протріть вуха, повіки, вії.

Після цих дій потрібно відразу одягнути чистий одяг.

Що їсти і пити після ядерного вибуху?

Яку їжу можна використовувати:

безпечною для вживання вважається будь-яка їжа у вигляді консерв, пляшок, банок, коробок);

додайте в раціон продукти, які зберігалися в холодильнику, морозильній камері.

Як правильно їсти:

перед відкриттям банки, пляшки, консерви, протріть всю її поверхню вологою тканиною;

все кухонне приладдя перед використанням також потрібно протирати вологою серветкою, рушником;

всю використану тканину покладіть в контейнер чи герметичний пакет, зберігайте подалі від тварин і людей.

Як і що пити:

воду можна вживати лише з перевірених джерел;

якщо влада міста чи рятувальники не повідомляли, що водопровідна вода придатна до споживання, її використовувати не варто;

вода в пляшках надійно захищена, але їх поверхню перед цим потрібно протирати;

кип'ятіння жодним чином не впливає на радіаоктивні часточки;

у пляшках чи герметичних контейнерах потрібно мати запас води;

всі напої, які знаходяться в холодильнику, вважаються безпечними;

вода в водонагрівачі чи унітазі не містить радіоактивних часточок;

забруднена колодязна та водопровідна вода може використовуватися лише для миття себе та інших предметів.

Йодопрофілактика: коли вона потрібна і як її робити?

Як тільки ви отримали повідомлення про ядерний вибух чи аварію на АЕС, відразу проведіть йодопрофілактику: