Що робити родині зниклого бійця і які дії найгірші: поради військових

У випадку, коли ваша близька людина, яка перебуває в зоні бойових дій, не виходить на зв'язок, необхідно звернутися із запитом до ТЦК та СП або командирів та побратимів зниклого військового, якщо маєте їхні контакти. У такій ситуації спроби розпочати самостійні пошуки за допомогою соцмереж не тільки не допоможуть, а й можуть серйозно нашкодити.

Про це розповіли представник ТЦК Петро Лукʼянець та представник координаційного штабу Петро Яценко в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Представник ТЦК Петро Лукʼянець зазначив, що після звернення дружини або рідних офіційний запит до військової частини щодо статусу зниклого бійця вони відправлять через 10 діб після останнього контакту з ним. Але за більш раннього звернення родичів до кожної ситуації підходять індивідуально.

"Звертатися можуть до нас і з перших днів, якщо не виходить на зв'язок. Ситуації досить індивідуальні. Є сім’ї, які настільки близько і чітко домовляються про комунікацію між собою, про зв’язок, про той "плюсик", який ввечері має поставити, що вони приходять до нас на наступний же день... Ми осторонь не залишимося, комунікація з військовими частинами є, встановлюємо статус військовослужбовця. А так взагалі – 10 діб", – пояснив Петро Лукʼянець.

Представник координаційного штабу Петро Яценко додав, що після зникнення військового не можна писати про це у соцмережах.

"Дуже важлива порада: в жодному разі не пишіть в соцмережі. Після того, як з вами не вийшли на зв'язок, найгірше, що можна зробити – це виставити фотографію людини у фейсбук, приміром, і написати, що такий-то - такий-то, такий-то підрозділ, от вам геотег в такий-то точці він не вийшов на зв'язок і людоньки допоможіть", – наголосив Яценко.

Військовий зазначив, що ніхто в інтернеті не займається безкоштовними пошуками, а зашкодити подальшій долі зниклої людини можна дуже легко.

"Тому тільки зв'язок через ТЦК та СП, зв'язок через командирів, через побратимів. І ми радимо завжди мати такий зошит під рукою… завжди заздалегідь майте в зошиті прописані телефони, контакти і покроково, що треба робити", – порадив Петро Яценко.

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