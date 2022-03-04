Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС: інструкція

Що робити у разі аварії на АЕС.
У разі загрози виникнення або виникнення аварії на Запорізькій АЕС проводиться обов'язкова загальна евакуація населення у радіусі 50 кілометрів.
Про це повідомили у Запорізькій районній державній адміністрації.
Нагадаємо, що в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Президент України Володимир Зеленський через пожежу на АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.
Дії у разі аварії на Запорізькій АЕС:
Оповіщення про НС
- Запам’ятайте! Звуки сирен, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, дзвони церков на сполох означають сигнал цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!".
- Почувши його, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор та прослухайте повідомлення місцевих органів влади.
- У разі виникнення НС інформація про подію буде доступна і на офіційному сайті райдержадміністрації zrda.gov.ua.
Дії в перші години аварії
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Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку.
- Проведіть герметизацію приміщення. Закрийте вікна, двері, завісьте їх щільною тканиною. Закрийте вентиляційні люки, віддушини, заклейте щілини у віконних рамах.
- Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декількашарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети) та приберіть до холодильника.
- Створіть запас води, заливши її в посуд з кришками чи пробками.
- Приготуйте найпростіші засоби спеціальної обробки - мило, мильний розчин.
- Підготуйтеся до можливої евакуації.
- Проінформуйте сусідів.
- Уникайте паніки.
- Тримайте постійно ввімкненими засоби передачі інформації, чекайте подальших повідомлень місцевих органів влади.
Безпечне харчування
- Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях.
- Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах.
- Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я.
- Воду використовуйте лише з перевірених джерел.
- Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.
Правила безпеки та особистої гігієни
- Намагайтеся якомога менше знаходитися на вулиці, а якщо є необхідність покинути приміщення - обов’язково одягайте засіб індивідуального захисту органів дихання, головний убір, плащ, чоботи, рукавички.
- Виходьте на вулицю лише на час, установлений режимом радіаційного захисту.
- Дітей на вулицю виводити не можна.
- Запобігайте потраплянню опадів на тіло й одяг.
- При поверненні додому помийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття, верхній одяг витрусіть, почистіть вологою щіткою та при можливості залиште поза приміщенням.
- Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, прополощіть ротову та носову порожнину 0,5% розчином питної соди.
- У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів
Йодна профілактика
- Починається негайно при загрозі радіаційного забруднення.
- Йодна профілактика проводиться шляхом прийому внутрішньо пігулок йодиду калію, а в разі відсутності - 5% настойки йоду.
- Оповіщення про початок та закінчення проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами влади.
Екстрений рюкзак
Покладіть в рюкзак або зручний для перенесення мішок наступні речі:
- документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення).
- гроші, кредитні картки.
- дублікати ключів від будинку, авто.
- комплект нижньої білизни, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавички, шарф. Зручне, надійне взуття.
- аптечка першої допомоги, зібрана згідно ваших потреб.
- запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається.
- запас питної води на 1-2 дні.
- посуд (казанок, фляга, ложка, кружка металева 0.5 л, розкладний стаканчик).
- сірники, запальничка.
- ліхтарик (краще кілька) і запасні батарейки до нього.
- засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір.
- сімейні цінності, реліквії, але в жодному разі не на шкоду всьому іншому.
Цей список не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам’ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім’ї не повинна перевищувати 50 кг.
На рюкзак прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання та кінцевого пункту евакуації власника.
На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню записка із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.
У Запорізькому районі у випадку аварії на Запорізькій АЕС будуть евакуйовані наступні населені пункти:
- Червонодніпровка, Біленьке, Біленьке Перше, Мар'ївка, Смоляне, Новосергіївка, Лисогірка, Уділенське, Канівське, Долинське, Бабурка, Високогірне, Канцерівка, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Хортиця, Розумівка, Нижня Хортиця, частково Широке, Водяне, Ручаївка, Зеленопілля.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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