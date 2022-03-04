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Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС: інструкція

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Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС: інструкція

Вікіпедія

Що робити у разі аварії на АЕС.

У разі загрози виникнення або виникнення аварії на Запорізькій АЕС проводиться обов'язкова загальна евакуація населення у радіусі 50 кілометрів

Про це повідомили у Запорізькій районній державній адміністрації.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Президент України Володимир Зеленський через пожежу на АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.

Дії у разі аварії на Запорізькій АЕС:

Оповіщення про НС

  • Запам’ятайте! Звуки сирен, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, дзвони церков на сполох означають сигнал цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!".
  • Почувши його, терміново ввімкніть радіоприймач або телевізор та прослухайте повідомлення місцевих органів влади.
  •  У разі виникнення НС інформація про подію буде доступна і на офіційному сайті райдержадміністрації zrda.gov.ua.

Дії в перші години аварії

  • Щойно стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, слід негайно одягнути на себе та дітей протигаз, респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов'язку.

  • Проведіть герметизацію приміщення. Закрийте вікна, двері, завісьте їх щільною тканиною. Закрийте вентиляційні люки, віддушини, заклейте щілини у віконних рамах.
  • Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декількашарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети) та приберіть до холодильника.
  • Створіть запас води, заливши її в посуд з кришками чи пробками.
  • Приготуйте найпростіші засоби спеціальної обробки - мило, мильний розчин.
  • Підготуйтеся до можливої евакуації.
  • Проінформуйте сусідів.
  • Уникайте паніки.
  • Тримайте постійно ввімкненими засоби передачі інформації, чекайте подальших повідомлень місцевих органів влади.

Безпечне харчування

  • Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях.
  • Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах.
  • Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я.
  • Воду використовуйте лише з перевірених джерел.
  • Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.

Правила безпеки та особистої гігієни

  • Намагайтеся якомога менше знаходитися на вулиці, а якщо є необхідність покинути приміщення - обов’язково одягайте засіб індивідуального захисту органів дихання, головний убір, плащ, чоботи, рукавички.
  • Виходьте на вулицю лише на час, установлений режимом радіаційного захисту.
  • Дітей на вулицю виводити не можна.
  • Запобігайте потраплянню опадів на тіло й одяг.
  • При поверненні додому помийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття, верхній одяг витрусіть, почистіть вологою щіткою та при можливості залиште поза приміщенням.
  • Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, прополощіть ротову та носову порожнину 0,5% розчином питної соди.
  • У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів

Йодна профілактика

  • Починається негайно при загрозі радіаційного забруднення.
  • Йодна профілактика проводиться шляхом прийому внутрішньо пігулок йодиду калію, а в разі відсутності - 5% настойки йоду.
  • Оповіщення про початок та закінчення проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами влади. 

Екстрений рюкзак

Покладіть в рюкзак або зручний для перенесення мішок наступні речі:

  • документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення).
  • гроші, кредитні картки.
  • дублікати ключів від будинку, авто.
  • комплект нижньої білизни, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавички, шарф. Зручне, надійне взуття.
  • аптечка першої допомоги, зібрана згідно ваших потреб.
  • запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається.
  • запас питної води на 1-2 дні.
  • посуд (казанок, фляга, ложка, кружка металева 0.5 л, розкладний стаканчик).
  • сірники, запальничка.
  • ліхтарик (краще кілька) і запасні батарейки до нього.
  • засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір.
  • сімейні цінності, реліквії, але в жодному разі не на шкоду всьому іншому.

Цей список не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам’ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім’ї не повинна перевищувати 50 кг

На рюкзак прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання та кінцевого пункту евакуації власника.

На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню записка із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.

У Запорізькому районі у випадку аварії на Запорізькій АЕС будуть евакуйовані наступні населені пункти:

  • Червонодніпровка, Біленьке, Біленьке Перше, Мар'ївка, Смоляне, Новосергіївка, Лисогірка, Уділенське, Канівське, Долинське, Бабурка, Високогірне, Канцерівка, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Хортиця, Розумівка, Нижня Хортиця, частково Широке, Водяне, Ручаївка, Зеленопілля.            

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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