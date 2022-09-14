Що робити у разі виявлення окупанта - пам'ятка від Центру національного спротиву

Наразі українські війська проводять операцію щодо звільнення окупованих росією територій.
На деяких напрямках окупанти втекли, але залишки їх груп досі можуть перебувати на звільнених територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву та надає практичні поради щодо дій у разі виявлення окупанта.
"Попри те, що російська пропаганда намагається видати втечу росіян на Харківщині та в інших областях, як перегрупування, але їх солдати тікали настільки швидко, що забували техніку та своїх “таваріщєй”", - зазначають у Центрі.
В деяких регіонах українські силовики проводять заходи з виявлення залишків російської армії для подальшого взяття їх в полон. Проте нерідко солдат рф виявляють місцеві мешканці.
Якщо ви помітили солдат ворога
- Повідомте українським військовим чи правоохоронцям. Не вступайте із ними в суперечку та не намагайтесь затримувати самостійно.
- Іноді російські військовослужбовці переодягаються в цивільне, тому будьте пильними до невідомих чоловіків на території громади.
- Перевірте документи, якщо ви маєте таку змогу. Не забувайте, головне, в такому випадку, не наражати себе на небезпеку.
- Повідомте про місце перебування російських солдатів через спеціальний бот ЗСУ, або через форму на сайті ЦНС. За цими ж посиланнями ви можете ділитися інформацією про пересування техніки окупанта та їхні позиції на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомлялося, в ISW заявили, що Кремль визнав свою поразку на Харківщині, пропагандисти намагаються "відбілити" Путіна.
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