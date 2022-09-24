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Що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ: інструкція

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Що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ: інструкція

Фото: Associated Press

Російські окупанти можуть провести мобілізацію українців з окупованих територій до армії РФ.

Вони це хочуть зробити, оскільки російська влада зацікавлена в поширенні ненависті серед громадян України: коли жителі окупованих територій звинувачуватимуть ЗСУ в смерті своїх рідних. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Росіяни можуть розпочати мобілізацію в окупованих після 24 лютого територіях України - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. 

А тому Центр спротиву підготував інструкцію, як можна здатись українським військовим:

  • Необхідно підійти до українських позицій з відстебнутим магазином. Сама зброя має бути повішеною на ліве плече дулом униз.
  • Обережно підняти й показувати порожні руки.
  • При цьому необхідно показувати білу шмату й виконувати всі команди українських військових. 

Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

"Росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більше смертей мобілізованих з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів померлих. Відтак саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
329
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