Що робити українцям з окупованих територій, якщо їх мобілізували в армію РФ: інструкція

Російські окупанти можуть провести мобілізацію українців з окупованих територій до армії РФ.
Вони це хочуть зробити, оскільки російська влада зацікавлена в поширенні ненависті серед громадян України: коли жителі окупованих територій звинувачуватимуть ЗСУ в смерті своїх рідних.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни можуть розпочати мобілізацію в окупованих після 24 лютого територіях України - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
А тому Центр спротиву підготував інструкцію, як можна здатись українським військовим:
- Необхідно підійти до українських позицій з відстебнутим магазином. Сама зброя має бути повішеною на ліве плече дулом униз.
- Обережно підняти й показувати порожні руки.
- При цьому необхідно показувати білу шмату й виконувати всі команди українських військових.
Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.
"Росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більше смертей мобілізованих з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів померлих. Відтак саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів.
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