Що робити українським біженцям, які перебувають в Німеччині понад 90 днів без візи: корисні поради

Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи потрібно щось робити українським біженцям, які перебувають в Німеччині понад 90 днів без візи.

Як йдеться в статті видання DW, від 31 серпня 2022 року українські біженці вже не зможуть перебувати в Німеччині без візи понад 90 днів.

Що відомо

Після 24 лютого 2022 року, коли російські війська почали повномасштабну війну проти України, для українських біженців в Німеччині скасували правило про необхідність подавати заяву до посольства країни, щоб отримати спеціальну візу та дозвіл на перебування тут понад 90 днів. Українці отримали можливість подавати заяву для отримання гуманітарного захисту на території ФРН, оминаючи посольство. Відповідно до чинного законодавства, до 31 серпня 2022 року ці умови все ще будуть діяти. Про це зазначається на сайті Федеральної служби з питань міграції та біженців - BAMF. Тобто до цієї дати українці, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, можуть законно перебувати в Німеччині.

А ось якщо біженці хочуть легально перебувати в цій країні вже після 31 серпня 2022 року, потрібно подати заяву до міграційної служби за місцем тимчасового перебування та отримати новий документ про гуманітарний захист. Цю норму запровадили в німецькому законодавстві після схвалення відповідної директиви на рівні всього Європейського Союзу.

Що потрібно робити українським біженцям, які перебувають в Німеччині понад 90 днів без візи

Зазвичай українці отримують дозвіл на перебування в Німеччині з метою гуманітарного захисту автоматично. Однак обов'язковим є подавання заявки, під час якого у біженця беруть відбитки пальців, підпис та фото. Якщо цю процедуру не пройти до 31 серпня 2022 року, ваше перебування в країні буде вважатися нелегальним. Водночас варто зазначити, що важливим є сам факт подавання заявки, а не отримання цього дозволу. Навіть якщо до 31 серпня вашу заявку не розглянуть, перебування до рішення відповідної міграційної служби буде легальним.

Для тих українців, хто не має з собою біометричного паспорту, діють інші правила. Після початку повномасштабної війни в Україні багато біженців виїхало по внутрішнім документам. Однак вони також мають право в межах вийнятку в'їжджати до країн ЄС, наприклад, Німеччини, не маючи додаткових дозволів. Щоб посвідчити свою особу, громадяни повинні звернутися до міграційної служби за місцем проживання (тимчасового). Там видають тимчасову посвідку особи. Про це йдеться на офіційному сайті уповноваженої уряду ФРН з питань міграції біженців та інтеграції.

Правила для Шенгену змінювати не збираються

Без візи в Німеччині понад 90 днів: що робити біженцям з України / Фото: pixabay.com

Незалежно від того, чи є у вас посвідка особи, чи ні, ви маєте право проживати в одній з країн Європейского Союзу, залишати її та перебувати в державах Шенгену до 90 днів кожні 180 днів. Якщо термін буде перевищено, права перебувати в країні Шенгенської зони без наявності спеціального дозволу немає. Якщо у громадянина України є посвідка на проживання в Німеччині, до цих 90 днів перебування в країні не зараховується. Однак в інших державах ЄС це правило продовжує діяти.

Якщо біженець хоче покинути Німеччину і переїхати до іншої країни Європейського Союзу, щоб там отримати гуманітарний захист, необхідно спочатку знятися з реєстрації в Німеччині (обов'язково), а потім подати відповідну заяву в тій державі, куди українець збирається переїхати.

Що робити, щоб отримати в Німеччині соціальну допомогу чи право на роботу

Якщо ви хочете працювати в Німеччині чи потребуєте соціальної допомоги (кошти, житло, медичні послуги), потрібно обов'язково зареєструватися за місцем тимчасового перебування. Потім подається відповідна заявка на отримання гуманітарного захисту. Без цієї заявки компетентні органи не мають права надавати допомогу українським біженцям, а роботодавці - не можуть приймати їх на роботу. Залежно від громади, де тимчасово проживає громадянин України, процедура може відрізнятися.

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