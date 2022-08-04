Що робити, якщо на роботу прийшла повістка: обов'язки роботодавця, гарантії мобілізованим

Закон дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки на роботі. Роботодавець зобов'язаний, в такому випадку, сповістити про це працівника і проконтролювати, щоб він з'явився до військкомату.

Порядок дій керівника підприємства та взаємодії з державними органами у такому випадку передбачений законодавством, а також урядовою постановою № 921 від 7 грудня 2016 року.

Як зазначає адвокат «КПД консалтинг» Кирило Казак, військовий облік на підприємстві є первинною ланкою, яка забезпечує збір інформації про військовозобов'язаних, надання її до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Дії роботодавця у випадку якщо прийшла повістка на підприємство

видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП,

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП,

у триденний строк надіслати копію наказу до ТЦК та СП,

проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Тобто, роботодавець отримавши повістку, повинен видати наказ з повідомленням військовозобов'язаних про необхідність з'явитися в територіальний центр комплектування та соцпідтримки, довести цей наказ до відома працівників і забезпечити їхнє прибуття до військкомату.

«Керівник підприємства зобов'язаний проконтролювати прибуття військовозобов'язаного до ТЦК. У разі неявки він має повідомити військкомат, що його працівник не з'явився в призначений час», — підкреслює юрист

Якщо працівник відмовляється підписати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату

У такому разі потрібно скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу в присутності трьох осіб і відправити його до ТЦК.

Коли роботодавець не вручає повістку працівнику

Як вважає Козак є два можливі варіанти:

Можливий варіант, коли працівник відсутній із поважної причини, наприклад, перебуває на лікарняному.

Невручення повістки через звільнення працівника. Тоді працедавець має звернутися до військкомату та пояснити, що із цієї причини не може вручити документ.

Але "якщо військкомат захоче викликати особу, це не буде перешкодою для того, щоб було забезпечено її явку».

Обов'язки керівника підприємства щодо ведення військового обліку такі:

забезпеченя виконання військового обов’язку громадянами України,

ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних,

забезпечення своєчасного прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу ТЦК і СП,

повідомлення в 7-денний строк ТЦК та СП про приймання на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних,

перевірка в громадян під час приймання на роботу наявності військово-облікових документів,

повідомлення на вимогу ТЦК та СП військовозобов’язаних і призовників про їхній виклик і забезпеченні їхнього своєчасного прибуття за цим викликом,

складання й не пізніше 1 грудня поточного року поданні до ТЦК і СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,

забезпечення повноти, правдивості та якості обліку всіх військовозобов’язаних і призовників,

підтримка постійної взаємодії з відповідними ТЦК та СП,

організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць,

внесення в 5-денний строк до особових карток працівників змін, що стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади військовозобов’язаних і призовників,

приймання під підпис від військовозобов’язаних і призовників їхніх військово-облікових документів для подання до ТЦК та СП

у своєчасному оформленні бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час,

проведення роз’яснювальної роботи,

повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу,

ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Що гарантується мобілізованим працівникам

Мобілізованим працівникам гарантується збереження місця роботи. ст. 119 Кодексу законів про працю України гарантувала збереження середнього заробітку. 19 липня набрали чинності зміни до ст. 119 Кодексу Законів про працю України, якими виключений обов'язок зберігати за мобілізованими працівниками середній заробіток. «Це значить, що середній заробіток зберігався за працівниками до 18 липня 2022 року включно. А після цього – лише місце роботи», — пояснив Кирило Козак.

Підставою для збереження місця роботи є факт призову або приймання працівника на військову службу за контрактом, який підтверджується наданими власнику або уповноваженому ним органу відповідними довідками, витягами з наказів, повістками, розпорядженнями, витягами з наказів про включення до особового складу військової частини тощо під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

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