Що робити, якщо оголосили в розшук через мобілізацію: юрист дав поради

Якщо особа оголошена в розшук, вона може вирішити проблему, добровільно звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши всі необхідні документи.

Про це розповів юрист практики військового права Ярослав Звоненко, пише РБК-Україна.

Експерт радить для швидкого вирішення проблеми добровільно звернутися до ТЦК, маючи документи, що підтверджують особу, і пояснивши причини відсутності. Також корисно заручитися підтримкою адвоката для захисту від можливих незаконних дій.

За його словами, якщо є поважні причини, такі як хвороба чи сімейні обставини, необхідно надати підтвердження у вигляді медичних довідок або свідоцтва про смерть. Якщо оголошення в розшук вважається незаконним, громадянин може оскаржити дії ТЦК та СП у суді, зокрема, якщо не отримував повістки або мав право на відстрочку.

Розшук умовно поділяється на три види: адміністративний, "внутрішній" в ТЦК та СП, і кримінальний. Військовозобов'язані можуть потрапити в розшук з різних причин, таких як відмова від проходження військово-лікарської комісії, неявка по повістці, невідповідність облікових даних, якщо ТЦК та СП не змогли отримати інформацію з інших державних реєстрів, а також з інших підстав.

Експерт пояснив, що в першу чергу особа потрапляє в "внутрішній" розшук в ТЦК та СП, де порушення заноситься в систему "Оберіг" в розділі "Порушення ВО" (військовий облік). Потім подається заява від імені начальника ТЦК та СП на голову управління Національної поліції, що призводить до оголошення адміністративного розшуку. Це регулюється статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Якщо ж порушення стосується ухилення від мобілізації, то особу можуть оголосити в кримінальний розшук за статтею 336 Кримінального кодексу України, після отримання нею повістки на відправку.

Нагадаємо, чоловік прийшов оновити дані в ТЦК і "випадково" отримав повістку.

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