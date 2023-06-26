Що робити, якщо співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: роз'яснення юристів

Співробітники ТЦК, поліція забирають телефон, чи мають вони на це повноваження

В Україні продовжується мобілізація. Під час мобілізаційних дій працівники ТЦК можуть забрати телефон чи інші особисті речі. Що робити у таких випадках радять правозахисники.

Чи мають працівники ТЦК повноваження відбирати телефон під час загальної мобілізації

Як зазначають юристи, права вилучати телефон чи інші особисті речі, згідно з чинним законодавством, вони не мають. Не вповноважені це робити навіть військові та поліціянти, які стоять на блокпостах.

"На цей момент не існує нормативного акта, який би дозволяв співробітникам ТЦК та СП вилучення будь-яких речей осіб на вулиці, інших громадських місцях, вдома. Єдине виключення становить перевірка документів особи та поверхневий огляд її транспортного засобу на блокпостах. Слід зазначити, що навіть на блок-постах військові, поліція не мають права вилучати будь-які особисті речі, які не містять явних ознак злочину", — зауважив адвокат Юрій Сергієнко.

Якщо співробітники ТЦК на вулиці, або у приміщенні пропонують особі здати телефони, і особа добровільно здає свій телефон та інші речі," то надалі буде вкрай тяжко довести, що вона діяла під примусом", - повідомляє юрист, робити це не обов’язково.

За словами адвоката Дмитро Лазебного, якщо військовозобов'язаний не хоче віддавати чи здавати свій телефон, він це може і не робити, "все залежить від вашого бажання, примусово у вас вилучити телефон не можуть".

Безпідставно забирати телефони не мають право, на думку юристів, і поліціянти.

"Суто теоретично випадки огляду вашого телефону можливі в межах Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану (Порядок Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 за № 1456). Знову ж таки, є чіткі підстави попросити вас надати для огляду ваш телефон, і ви маєте надавати відповідний телефон для огляду самостійно. Просто так, без належних на те підстав ваш телефон працівники поліції також забрати не можуть", — роз'яснює Дмитро Лазебний.

У яких випадках можуть забирати телефон та особисті речі

Як зазначає Юрій Сергієнко, вилучати предмети в особи можуть на підставі ухвали слідчого судді про обшук або огляд, або якщо певні речі є знаряддям злочину або адміністративного правопорушення. При цьому складаються відповідно протоколи вилучення за участі понятих, особа має право на захисника та інші процесуальні права. Надалі такі предмети передаються на зберігання до приміщень в органах поліції та доля таких вилучених предметів вирішується судом.

Тобто, вилучення поліцією мобільного телефону та передання його співробітникам ТЦК є абсолютно неправомірними, — підкреслює адвокат.

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