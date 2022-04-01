Що робити, якщо вас насильно вивезли до Росії / pixabay.com

Що робити, якщо вас насильно вивезли до Росії з окупованих територій: поради поліції

Що робити, якщо вас насильно вивезли до Росії з окупованих територій: поради поліції

ТСН.ua розповідає, як діяти у випадку, коли вас насильно вивезли з окупованих територій України до РФ.

За повідомленням Олексія Білошицького, першого заступника Департаменту патрульної поліції, перше, що вам потрібно зробити, це спробувати зв'язатися зі своїми знайомими, друзями, родичами, які залишилися в Україні. Також можна звернутися за допомогою до організації "Допомагаємо поїхати".

Варто звернути увагу, що українці не повинні оформляти заяву на отримання статусу біженцячи чи тимчасового перебування. Уникайте будь-яких маніпуляцій з паспортом України, не підписуйте документів та спробуйте відмовитися від поїзки до спеціальних таборів для переміщених осіб.

Як виїхати з території Росії?

З точки зору закону громадяни України не мають ніяких обмежень на виїзд з РФ. Тому ви можете направитися в будь-яку країну ЄС, де у вас буде можливість оформити тимчасовий захист, а також отримати безкоштовне житло, фанансову допомогу та інші пільги. Запам'ятайте, що українці можуть розраховувати на безкоштовну юридичну та медичну допомогу в усіх країнах Європи. Ваша українська сім-картка та банківський рахунок будуть також працювати.

Маршрути, які допоможуть якнайшвидше потрапити з РФ до ЄС

Найзручніший маршрут для українців, яких примусово вивезли до Росії - через кордон з Естонією (пункт пропуску Івангород - Нарва). Для цього потрібно дістатися потягом до Санк-Петербурга, а потім електричкою чи попуткою до Івангорода.

З Нарви ви можете прямувати до Таллінна (це безкоштовно для українців). Коли ви опинетесь в Естонії, можете звертатися за спеціальними телефонами для отримання відповіді на будь-які запитання про допомогу (безкоштовний номер 12-47 або +3726001247).

Також з Росії до Латвії чи Литви ви можете потрапити автобусом Ecolines.

Що робити тим, кого вивезли на територію так званої ДНР?

За останніми даними на території самопроголошених республік ДНР та ЛНР існують так звані "фільтраційні табори", де перевіряють громадян України. Якщо ви потрапили до такого табору, потрібно: